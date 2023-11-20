Соловьев назвал способ борьбы с «тлетворным влиянием» Запада в школах Журналист Соловьев: в школах и вузах нужны комиссары для воспитания патриотов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Создание в российских школах и вузах института комиссаров поможет в деле военно-патриотического воспитания молодежи на фоне растущих угроз со стороны Запада, считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев. В беседе с ИА SM.News он предложил назначать на эти должности ветеранов СВО.

Я считаю, что в каждом вузе, в каждой школе надо вводить институт комиссаров. С этой работой прекрасно справятся ветераны СВО, люди, получившие ранения. <...> Тогда мы можем быть уверены, что наши дети будут ограждены от тлетворного влияния, которое, кстати, прекрасно оплачено западными спецслужбами, — пояснил журналист.

По его словам, комиссары в образовательных учреждениях должны стать для детей проводниками идей патриотизма и любви к Родине. Соловьев также подчеркнул, что создание новой должности поможет трудоустройству ветеранов, а их мнение должно быть значимым в работе с руководством школ и вузов.

Ранее сенатор Совета Федерации от Нижегородской области, экс-музыкант группы «Любэ» Александр Вайнберг рассказал, что сегодня в России все больше ценится патриотическая искренность. По словам политика, честного патриота можно отличить от фальшивого благодаря его делам.