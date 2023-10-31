Сенатор назвал главное отличие подлинного патриотизма от фальшивого Сенатор Вайнберг: подлинного патриота можно отличить от фальшивого по его делам

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Александр Вайнберг

Сегодня в России все больше стала цениться патриотическая искренность, рассказал в беседе с Пятым каналом сенатор Совета Федерации от Нижегородской области, экс-музыкант группы «Любэ» Александр Вайнберг. По его словам, честного патриота можно отличить от фальшивого благодаря его делам.

Сказано уже давно: по делам судите их. Когда человек говорит одно, а у него на деле все совсем по-другому, когда он виляет и тут и там, хочет понравиться и здесь, и еще где-нибудь, и боится, <...> что у него что-то могут отстричь — мы-то не из таких, — подчеркнул сенатор.

Он пояснил, что у него сложилась «хорошая команда» с коллегами по музыкальной деятельности Игорем Матвиенко и Николаем Расторгуевым, а также с народным артистом России Владимиром Машковым, врио главы ДНР Денисом Пушилиным и олимпийским чемпионом Александром Карелиным. По словам сенатора, в этих людях нет ничего пафосного и фальшивого, среди них он чувствует себя на Родине.

Ранее российский певец Олег Газманов жестко высказался о медиаменеджерах российских эфирных СМИ из-за нехватки в плейлистах песен патриотической направленности. Народный артист России назвал это «политической историей».