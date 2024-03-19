Филипп Киркоров: последние новости 18 марта, Ширвиндт, возможная свадьба

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом

Народный артист России Филипп Киркоров посетил церемонию прощания с Александром Ширвиндтом. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, что он сказал о покойном режиссере?

Что Киркоров сказал про Ширвиндта

Вчера, 18 марта, в Московском академическом театре сатиры состоялось прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом. Он скончался 15 марта.

Траурную церемонию посетили многие знаменитости, среди которых был Филипп Киркоров. В беседе с прессой он признался, что сожалеет о том, что не навестил режиссера, когда он заболел.

«Понимая, что он серьезно болеет, я посетил в сентябре его спектакль, где он играл клоуна с носом. Трагический спектакль, но казалось, что все будет хорошо. Он в настроении был, я его поздравил. Мне Саша Олешко сказал: „Александр Анатольевич очень болеет, позвони ему“. А я так закрутился, даже не успел позвонить и доехать. Очень жалею», — сообщил певец.

Как Киркоров появился в шоу «Сокровище императора»

10 марта на канале ТНТ стартовала передача «Сокровища императора». Во втором выпуске, который был показан 17 марта, в проекте появился Филипп Киркоров. Он борется за главный приз в компании австрийского актера Вольфганга Черни.

Поп-король рассказал, что впервые принимает участие в реалити-шоу.

«Когда мне исполнилось 33 года, это было в миллениум, в 2000 году, я дал себе установку, что внутренне и физически до конца жизни сохранюсь в этом возрасте. Я уже третий раз в своей жизни обнулил себя. И это реалити в Китае — новая глава моей жизни», — объяснил музыкант.

На чайной церемонии с подведением итогов выпуска Киркоров обнажил торс и продемонстрировал результаты пластических операций, проведенных Тимуром Хайдаровым. Исполнитель также показал татуировку, которую ему набили на всю спину. В центре композиции — сам Киркоров с крыльями, образующими сердце.

Фото: Пресс-служба ТНТ Филипп Киркоров в шоу «Сокровище императора»

Как Киркоров связан с певицей из Макеевки

16 марта в подмосковном концертном комплексе «Live Арена» состоялась премия «Виктория». Филиппа Киркорова признали лучшим в категориях «Лучший саундтрек» (за композицию «Если ты уйдешь») и «Лучшее музыкальное видео года» (за композицию «Королева», исполненную с певицей Люсей Чеботиной).

На мероприятии поп-король появился в компании певицы Margo из Макеевки. Он назвал исполнительницу королевой и «молодой Мадонной».

«У меня сегодня королева. Мы встретились на одной из премий. Прошло время, я побывал на наших новых территориях, в Горловке, и оттуда этот талант привез сюда, в Москву. Она пригласила меня к себе домой, в Макеевку», — рассказал музыкант.

На вопрос о возможности влюбиться Киркоров ответил, что уже влюблен, однако не раскрыл подробности и имя избранницы.

«Я уже влюблен. Давайте это оставим за скобками», — сказал он.

Артист также напомнил, что Margo перевела его песню «Зайка моя» на китайский язык и покорила ДНР. Кроме того, композиция певицы завирусилась в соцсети TikTok.

Женится ли Киркоров на Бузовой

Несколько дней назад Филипп Киркоров стал гостем передачи «Это нормально?» на канале ТНТ, ведущими которой являются Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. В рамках шоу Бузова заговорила о замужестве. Она спросила, можно ли ей выйти замуж, на что Киркоров ответил: «Если за меня, то да».

После этого телеведущая вышла в центр студии и встала перед поп-королем на колени, спросив, женится ли он на ней.

«Филипп, ты женишься на мне? Мне нужно переспать с этой мыслью!» — сказала она.

При этом, по мнению продюсера Павла Рудченко, Киркоров и Бузова вряд ли смогли бы быть вместе, поскольку они оба не умеют уступать в отношениях из-за сильных развитых лидерских качеств.

«Это два ярких персонажа, две звезды, которые не смогут уступать друг другу. В семье должно быть согласие. Один лидер, другой немного на уступающих позициях. Здесь же два лидера. Они не смогли бы быть вместе. Они чувствуют себя первостепенными звездами, они не могут делить с кем-то еще свое звездное ложе», — заявил он NEWS.ru.

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