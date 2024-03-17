Дарья Кожемякина

Стало известно о переносе прощания с Ширвиндтом Прощание с Ширвиндтом перенесли на час позже по просьбе семьи

17 марта 2024 в 17:39

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Портрет актера, бывшего президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта в день сбора труппы в память о нем в здании Театра сатиры