Умер президент Театра сатиры Александр Ширвиндт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Ширвиндт

Советский и российский актер, президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни, сообщил ТАСС художественный руководитель культурного учреждения, режиссер Сергей Газаров. Артист умер в больнице.

Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю, — заявил Газаров.

В 1956 году Ширвиндт с отличием окончил театральное училище имени Щукина, после чего его приняли в труппу Театра-студии киноактера. Тогда он сыграл свою первую роль в кино — в фильме «Она вас любит!». В 1970-м актер начал работать в Театре сатиры и получил роль в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» вместо Валентина Гафта. Спустя 30 лет он занял должность художественного руководителя столичного театра, заменив Валентина Плучека. В октябре 2021 года Ширвиндта назначили президентом Театра сатиры.

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