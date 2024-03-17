Стало известно, кому и какое наследство оставил Ширвиндт KP.RU: Ширвиндт оставил недвижимость в наследство жене и сыну

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наследство президента Театра сатиры Александра Ширвиндта, который скончался 15 марта на 90-м году жизни, в равных долях поделят его супруга Наталья Белоусова и сын Михаил Ширвиндт, сообщает KP.RU. В частности, речь идет о квартире в Москве площадью 116 квадратных метров и земельном участке в 13 соток в Подмосковье.

В собственности Ширвиндта также находилась квартира в высотке на Котельнической набережной с видом на Москву-реку, где он проживал с женой. Площадь недвижимости составляет 69,2 кв.м. Кроме этого, у актера осталась комната в коммунальной квартире площадью 14 кв.м, куда Ширвиндт привел супругу сразу после свадьбы в 1957 году. Она находится в доме на Арбате.

Дачный участок, записанный на имя Ширвиндта, расположен в Завидово. По словам Белоусовой, они бывали там не более пяти дней в году. Также у семьи артиста есть загородный дом в Истринском районе Подмосковья. Недвижимость принадлежит только жене Ширвиндта, дом достался ей по наследству от дедушки-академика — главного архитектора Москвы Владимира Семенова. Кроме этого, у Белоусовой есть дача в Новом Иерусалиме.

Шоумен Иван Ургант ранее опубликовал трогательный пост в память о Ширвиндте. Он заявил, что актер мог одним упоминанием своей фамилии заставлять людей улыбаться. По словам телеведущего, он всегда хотел быть похожим на Ширвиндта. Ургант признался, что боялся того дня, когда президент Театра сатиры уйдет из жизни.