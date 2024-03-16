Ургант опубликовал трогательный пост в память о Ширвиндте Ургант рассказал о способности Ширвиндта заставлять людей улыбаться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Александр Ширвиндт мог одним упоминанием своей фамилии заставлять людей улыбаться, написал шоумен Иван Ургант на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Как признался телеведущий в памятном посте, он всегда хотел быть похожим на ушедшего из жизни актера.

Ну то есть, чтобы встать на банкете, взять микрофон, произнести два слова, и уже женщина какая-то от смеха пловом поперхнулась. Проведем тест: произнесите про себя Ширвиндт. А теперь еще раз, только не улыбаясь. Не получается? Это нормально, — отметил Ургант.

По словам шоумена, он боялся того дня, когда Ширвиндт мог бы умереть. Однако сейчас к телеведущему пришло осознание, что испытывать страх из-за этого не надо было.

А сегодня понял, что не надо было бояться. Никуда он не ушел. Он здесь. Со мной. Навсегда, — признался Ургант.

Актер театра и кино Юрий Васильев ранее заявлял, что Ширвиндт был человеком, который помогал всем, кто обращался к нему за поддержкой. По его словам, перед бывшим художественным руководителем Театра сатиры открывались все двери. Васильев признался, что смерть его коллеги и друга принесла ему опустошение.

До этого актриса Наталья Фекленко назвала Ширвиндта несравненным артистом. Он принес на сцену Театра сатиры красоту и талант и от него невозможно было отвести глаз, добавила кинозвезда. Фекленко также высказалась о дружбе Ширвиндта с Михаилом Державиным и Андреем Мироновым. Она назвала их отношениями яркими и страстными во всех своих проявлениях.