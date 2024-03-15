Названа предварительная причина смерти Ширвиндта Mash: Ширвиндт мог умереть из-за проблем с сердцем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Ширвиндт

Telegram-канал Mash сообщил, что, по предварительной версии, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт скончался из-за проблем с сердцем. По данным канала, ранее народного артиста РФ неоднократно госпитализировали из-за кардиозаболеваний.

Mash сообщает, что в 2019 году Ширвиндт перенес операцию на сердце, после чего ему установили кардиостимулятор, спустя год — пневмонию на фоне коронавируса. По информации канала, летом 2022-го у артиста диагностировали стенокардию, тогда врачи застали его в загородном доме задыхающимся.

15 марта художественный руководитель Театра сатиры, режиссер Сергей Газаров сообщил о смерти Александра Ширвиндта. Он скончался в больнице на 90-м году жизни.

Народная артистка России Роксана Бабаян заявила, что ее ошарашила новость о смерти Ширвиндта. Она назвала актера целой эпохой и отметила, что хорошо его знала.

13 марта ушла из жизни народная артистка РСФСР, художественный руководитель Театра классического балета в Москве, танцовщица Наталия Касаткина. Она умерла в возрасте 89 лет в Москве. О смерти балетмейстера сообщила помощница артистки Валентина Бурьянова.

За жизнь балетмейстера боролись врачи клиники при НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве. Точная причина смерти артистки не уточняется.