Стало известно, что мешает Бузовой и Киркорову быть вместе Продюсер Рудченко: Бузова и Киркоров не будут вместе, так как не умеют уступать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров, Ольга Бузова

Продюсер Павел Рудченко предположил в разговоре с NEWS.ru, что певец Филипп Киркоров и телеведущая Ольга Бузова вряд ли смогли бы быть вместе, так как оба артиста не умеют уступать в отношениях из-за сильно развитых лидерских качеств. По его словам, обе знаменитости «не смогут делить звездное ложе с кем-то еще».

Это два ярких персонажа, две звезды, которые не смогут уступать друг другу. В семье должно быть согласие. Один лидер, другой немного на уступающих позициях. Здесь же два лидера. Они не смогли бы быть вместе. Они чувствуют себя первостепенными звездами, они не могут делить с кем-то еще свое звездное ложе, — считает Рудченко.

Ранее Киркоров нелицеприятно высказался о бывшем молодом человеке Бузовой. Речь идет о Давиде Манукяне (Дава). Так, в эфире шоу «Маска» на НТВ король российской эстрады назвал блогера пираньей. В новом выпуске одна из судей певица Валерия предположила, что Дава скрывается под костюмом Акулы. На это Киркоров ответил, что если в костюме действительно Дава, то он намерен «слить» его из шоу в числе первых.

Манукян же в интервью признавался, что тоже звал девушку замуж. Предложение руки и сердца он сделал спустя три месяца отношений. Он подчеркнул, что решился на подобный шаг первый раз в своей жизни.