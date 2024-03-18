«Кролики» — украинский комический дуэт народных артистов Украины Владимира Данильца и Владимира Моисеенко. Как юмористы живут сейчас, почему они внесены в базу сайта «Миротворец»?
Чем известен дуэт «Кролики»
Творческий дуэт «Кролики» появился в 1987 году. Известность пришла к ним в 1990 году, когда артисты выступили в программе «Аншлаг».
В 2020 году «Кролики» стали вести программу «15 минут о наболевшем» на канале «112 Украина». В каждом выпуске они высмеивали политические и социальные проблемы государства. Позже президент Украины Владимир Зеленский запретил вещание канала.
Что известно о политической позиции артистов
Владимир Данилец и Владимир Моисеенко в 2015 году были внесены в украинскую базу «Миротворец» за посещение Крыма после того, как он вернулся в состав Российской Федерации.
В 2016 году в связи с нестабильными отношениями между Россией и Украиной телезрители на родине восприняли как предательство появление комиков на канале «Россия 1». Однако в 2019 году юмористы дали концерты в Полтаве и Кременчуге.
В 2022 году Моисеенко рассказал, что они с Данильцом стали неугодны в родной Украине.
«Первый звоночек был в январе 2015 года, когда нам сорвали два концерта в Трускавце. Связано это было с тем, что на „Новогоднем параде звезд“ в 2014 году Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов пели песню про санкции. А нас показали и подмонтировали, что мы сидим и аплодируем. Мы об этом вообще ничего не знали», — вспоминал он в программе «Судьба человека».
По словам юмориста, после этого началась их с коллегой травля на Украине.
«Якобы мы снимаемся в программе в стране-агрессоре. Причем все билеты в Трускавце были проданы. Пришлось концерты отменить. В ноябре 2015 года в Чернигове провели акцию с петицией губернатору, что если мы выступим в Чернигове, то на следующий день поедут в городе российские танки. С тех пор мы не работаем в нашей стране», — объяснил Моисеенко.
Сейчас дуэт продолжает творческую деятельность, но не приезжает на Украину. В 2023 году из-за жалоб украинских активистов юмористам отменили выступления в США.
Что артисты говорили о Зеленском
Владимир Данилец и Владимир Моисеенко считают, что «какие-то силы» подействовали на Владимира Зеленского и изменили его риторику и мысли.
«Он наш бывший коллега. Сейчас не выступает. Если и выступает, то в другом качестве. Какие-то есть силы, которые на него подействовали и изменили всю риторику и те мысли, которые он говорил на выборах. Все изменено на 100%. Хотя всю жизнь всегда он выступал за счастье, за радость. Критиковал нелюбимых народом Украины политиков. Он действительно над ними изгалялся и издевался. Когда вот это все случилось, это больно. Больно не только для нас как для артистов. Для всего народа украинского. Мы не ожидали, что такое будет», — комментировали комики.
Моисеенко добавил, что жанр у Зеленского изменился с годами.
«Сложно сказать, что произошло. Есть такая фраза: „С волками жить — по-волчьи выть“», — заключил он.
Чем сейчас занимаются артисты
Данилец и Моисеенко выступают на корпоративах. О концертах или гастролях в России или других странах информации пока нет.
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