«Он плохо видит и плохо ходит»: как сейчас живет актер Андрей Мартынов

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Актер Андрей Леонидович Мартынов в роли Федора Васкова в фильме «А зори здесь тихие…»

Народный артист России Андрей Мартынов в последний раз снимался в кино в 2019 году. Чем он занимается сейчас, что известно о состоянии здоровья актера и его личной жизни?

Чем известен Мартынов

Андрей Мартынов родился 24 октября 1945 года в Иваново. В 1963 году он поступил в ГИТИС. На втором курсе ушел в армию и три года служил в войсках ПВО. После демобилизации продолжил обучение.

В кино актер дебютировал в 1972 году в фильме «А зори здесь тихие». Также он снимался в картинах «До новых встреч!», «Свадьба как свадьба», «Белый Бим Черное ухо», «Капитанская дочка», «Последний шанс», «Мы жили по соседству», «Без права на провал», «Битва за Москву», «Царь Иван Грозный», «Му-Му», «Сонька: Продолжение легенды» и других.

Кроме того, Мартынов известен как актер дубляжа. Он озвучивал картины «Босой руководитель», «Самрат», «Цепочка», «Слежка», «Дикая роза», «Огонь на поражение», «Прощай, Рио», «Оскар», «Список Шиндлера», «Правдивая ложь», «Все псы попадают в рай», «Люди в черном», «Сонная Лощина», «Танцующая в темноте», «Кейт и Лео», «Банды Нью-Йорка», «Эффект бабочки», «Двенадцать друзей Оушена» и другие.

Что известно о личной жизни Мартынова

До 2017 года Андрей Мартынов был женат на Франциске Тун, с которой познакомился на Берлинском кинофестивале в 1972 году.

В браке родился сын Андрей. Сейчас он вместе со своими детьми живет в Германии.

«Сын с семьей живет в пригороде Берлина, в получасе езды от центра, от Александр-плац. Прекрасное место, вокруг — вековые сосны, лужайки, белки, зайцы, в пяти минутах — чистейшее озеро, соединяющееся со Шпреей... На участке цветут розы, в доме — несколько санузлов, джакузи... В школу внуки ездят на велосипедах. Словом, не жизнь, а сказка. Но что мне там делать, цветком на клумбе торчать? Сын работает театральным художником, мотается по всей Германии. Сегодня — в Веймаре, завтра — в Гамбурге или в Кельне. У невестки свои дела и заботы, дети в школе... Лучше я в Москве посижу», — рассказывал актер.

Что известно о состоянии здоровья Мартынова

В мае прошлого года Андрей Мартынов был доставлен в реанимацию с отравлением. Артист по неизвестным причинам выпил 40 таблеток лекарственного средства.

«Я всех подробностей не знаю, но поняла, что сначала врач лечащий, которая Андрюшу патронирует, забила тревогу, позвонила кому-то, спросила, у кого есть ключи от его квартиры. Знаю, что у Андрюши есть проблемы с глазами. Он плохо видит и плохо ходит», — цитировал соседку актера StarHit.

Тогда медики оказали Мартынову необходимую помощь.

Чем сейчас занимается Мартынов

Андрей Мартынов последний раз снимался в кино в 2019 году — тогда вышел сериал «100янов» с его участием.

При этом актер продолжает играть в театре. Сейчас он задействован в постановках «Крем», «Приглашение на казнь», «Оглянись во гневе», «(Не)идеальный Че» и «Петя и волк».

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