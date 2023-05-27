Народный артист России Андрей Мартынов госпитализирован в Москве

Фото: Фотохроника ТАСС

Андрей Мартынов

Советский и российский актер Андрей Мартынов был доставлен в реанимацию с отравлением, пишут «Известия». По информации издания, 77-летний артист по неизвестным причинам выпил 40 таблеток лекарственного средства.

Андрей Мартынов родился 24 октября 1945 года в Иваново. Он начал свою карьеру в кино в 1972 году, и одной из его первых ролей был Федот Васьков в фильме «А зори здесь тихие». Актер также прославился благодаря своей роли в фильме «Вечный зов», где он сыграл Кирьяна Инютина, и в киноработе «Белый Бим и Черное ухо».

Кроме того, Мартынов работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной и с 1981 года был актером киностудии имени М. Горького. В последние годы он в основном занимался дублированием кинокартин. В частности он озвучил Оскара Шиндлера в фильме «Список Шиндлера».

Ранее ушел из жизни заслуженный артист России, актер и телеведущий Сергей Колесников. Артист скончался на 69-м году жизни, как сообщил его сын, причиной смерти стал инсульт. Колесников приобрел широкую известность как ведущий передачи «Фазенда», выходившей на Первом канале, с 2006 по 2012 год было снято 250 выпусков с его участием.

На 82-м году жизни скончался актер театра и кино Сергей Дрейден. Причины смерти артиста не называются. Зрителям он знаком по ролям в таких кинокартинах, как «Папа», «Блокадный дневник» и «Танк „Клим Ворошилов“ — 2».