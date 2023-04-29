Любимец дачников и голос Джеймса Бонда: умер актер Сергей Колесников Заслуженный артист России, актер и телеведущий Сергей Колесников умер от инсульта на 69-м году жизни

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

29 апреля на 69-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер и телеведущий Сергей Колесников. По словам его сына, актера Ивана Колесникова, причиной смерти стал инсульт. Колесников-старший получил широкую известность благодаря передаче «Фазенда», выходившей на Первом канале. Его последней ролью стал монах Дионисий в историческом фэнтези «Сердце Пармы». Чем запомнился Колесников и что о нем говорят коллеги по цеху – в материале NEWS.ru.

Увлечения в детстве и школа-студия МХАТ

Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. С детства он увлекался гитарой, а актерские способности проявлялись еще в юном возрасте. Одноклассникам Колесников любил читать Владимира Маяковского.

На способности мальчика обратила внимание преподаватель английского языка, которая посоветовала талантливому школьнику учиться на актера. Колесников стал студентом школы-студии МХАТ, попав на курс Владимира Богомолова и Софьи Пилявской. В 1978 году Сергей получил диплом и стал актером труппы.

Начало карьеры в кино и театре

Дебютную роль — уличного музыканта — Колесников сыграл в постановке «Жизнь Галилея». Затем последовали работы в «Трех толстяках», «Кино» и «Марии Стюарт». В 1987 году актер начал играть в МХАТ имени Горького. Колесников был задействован в спектаклях «На дне», «Мертвые души» и «На всякого мудреца довольно простоты». Через три года он вернулся в родной театр, где сыграл в «Горе от ума», «Грозе», «Олене и шалашовке», а также в «Борисе Годунове».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Анастасия Стоцкая и актер Сергей Колесников в сцене из конкурсного спектакля режиссера Валерия Саркисова «Безымянная звезда», представленного на VII российском кинофоруме «Амурская осень» в Благовещенске

Роли в кино и сериалах, кого озвучивал

В 1992 году на новой сцене МХАТ Колесников поставил спектакль «Нечаянная радость». На сцене звучали его стихи и музыка. Тогда же он участвовал в постановке «Верной жены» и «Истории солдата» в театре имени Гоголя. С 1990-го по октябрь 2011 года Колесников работал в МХТ имени Чехова.

Колесников снялся в более чем 30 кинофильмах и сериалах. Наиболее известные роли — в сериалах «Петербургские тайны», «Дальнобольщики», «Дело о мертвых душах». Также Колесников снимался за рубежом в фильмах «Замерзшие души» и «Черное море».

Кроме того, Колесников был «голосом» Джеймса Бонда. Он озвучивал агента 007 в фильмах 1960-х годов, где его сыграл Шон Коннери, а также в картинах 1970-х и 1980-х с Роджером Муром.

Новый этап творчества в «Фазенде»

Новым этапом в творчестве актера стала передача «Фазенда» на Первом канале, в которой он был ведущим с 2006 по 2012 годы. С участием Колесникова вышло 250 выпусков. В программе рассказывалось о жизни на даче и о том, как ее сделать лучше. Ведущие вместе с дизайнерами украшали дачные участки простых россиян.

Колесников был вынужден уйти из театра, так как один выпуск «Фазенды» снимали 21 день. Благодаря его мастерству у передачи было множество поклонников, однако в 2012 году его неожиданно отстранили от работы без каких-либо объяснений. С осени 2012-го ведущим передачи стал Роман Будников.

Съемки в «Крепком орешке»

В 2012 году Колесников получил предложение сняться в фильме «Крепкий орешек 5: хороший день, чтобы умереть». Перед тем как согласиться на роль, актеру пришлось посмотреть все предыдущие части боевика. В итоге Колесников сыграл эпизодическую роль одного из кандидатов в президенты России. Режиссер Джон Мур решил пригласить актера, так как помнил его по «Замерзшим прудам» режиссера Софи Бартез, где Сергей сыграл русского персонажа.

Фото: Сергей Карпов/ТАСС Актер Сергей Колесников во время премьеры фильма «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»

Личная жизнь

Впервые Колесников женился в 18 лет, но брак быстро распался. Второй раз актер женился на студентке, когда учился в театральном вузе, однако и этот брак долго не продержался. Третьей женой Колесникова стала Мария Великанова. У Колесникова остались двое сыновей, Иван и Александр, а также три внучки: Авдотья, Вера и Лизавета.

Воспоминания коллег

Телеведущий Андрей Туманов, работавший с Колесниковым на проекте «Фазенда», рассказал, что его коллега всегда был оптимистом и человеком хорошего настроения. По его словам, артист был скромным и спокойным, никогда не повышал голос и ничего не требовал. Туманов подчеркнул, что Колесников всегда получал удовольствие от своей работы. Он с детства мечтал стать артистом, а когда мечта исполнилась, наслаждался этой профессией, игрой в сериалах и телешоу.

Он всегда говорил: «У меня нет другой профессии. Я больше ничего делать не могу, не могу пойти работать сварщиком или электриком. У меня одна профессия, я — артист и больше никем никогда не хочу быть». Он никогда не был один. С ним всегда рядом были друзья и поклонники. Такой веселый центр вселенной, — рассказал Туманов.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актер Сергей Колесников во время торжественной церемонии закрытия кинофестиваля «Киношок-2013» в Анапе

Дизайнер, архитектор и ведущий рубрики «Полезные советы» программы «Фазенда» Илья Верин рассказал, что не был лично знаком с Колесниковым. Он привел слова коллег актера о том, что им было комфортно работать с ним на съемочной площадке. По словам Верина, некоторые коллеги по цеху говорили ему, что он мог бы перенять манеры и черты Колесникова, если бы поработал с ним.