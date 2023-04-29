29 апреля на 69-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер и телеведущий Сергей Колесников. По словам его сына, актера Ивана Колесникова, причиной смерти стал инсульт. Колесников-старший получил широкую известность благодаря передаче «Фазенда», выходившей на Первом канале. Его последней ролью стал монах Дионисий в историческом фэнтези «Сердце Пармы». Чем запомнился Колесников и что о нем говорят коллеги по цеху – в материале NEWS.ru.

Увлечения в детстве и школа-студия МХАТ

Колесников родился 4 января 1955 года в Москве. С детства он увлекался гитарой, а актерские способности проявлялись еще в юном возрасте. Одноклассникам Колесников любил читать Владимира Маяковского.

На способности мальчика обратила внимание преподаватель английского языка, которая посоветовала талантливому школьнику учиться на актера. Колесников стал студентом школы-студии МХАТ, попав на курс Владимира Богомолова и Софьи Пилявской. В 1978 году Сергей получил диплом и стал актером труппы.

Начало карьеры в кино и театре

Дебютную роль — уличного музыканта — Колесников сыграл в постановке «Жизнь Галилея». Затем последовали работы в «Трех толстяках», «Кино» и «Марии Стюарт». В 1987 году актер начал играть в МХАТ имени Горького. Колесников был задействован в спектаклях «На дне», «Мертвые души» и «На всякого мудреца довольно простоты». Через три года он вернулся в родной театр, где сыграл в «Горе от ума», «Грозе», «Олене и шалашовке», а также в «Борисе Годунове».

Певица Анастасия Стоцкая и актер Сергей Колесников в сцене из конкурсного спектакля режиссера Валерия Саркисова «Безымянная звезда», представленного на VII российском кинофоруме «Амурская осень» в БлаговещенскеФото: Екатерина Чеснокова/РИА НовостиПевица Анастасия Стоцкая и актер Сергей Колесников в сцене из конкурсного спектакля режиссера Валерия Саркисова «Безымянная звезда», представленного на VII российском кинофоруме «Амурская осень» в Благовещенске


В 1992 году на новой сцене МХАТ Колесников поставил спектакль «Нечаянная радость». На сцене звучали его стихи и музыка. Тогда же он участвовал в постановке «Верной жены» и «Истории солдата» в театре имени Гоголя. С 1990-го по октябрь 2011 года Колесников работал в МХТ имени Чехова.

Роли в кино и сериалах, кого озвучивал

Колесников снялся в более чем 30 кинофильмах и сериалах. Наиболее известные роли — в сериалах «Петербургские тайны», «Дальнобольщики», «Дело о мертвых душах». Также Колесников снимался за рубежом в фильмах «Замерзшие души» и «Черное море».

Кроме того, Колесников был «голосом» Джеймса Бонда. Он озвучивал агента 007 в фильмах 1960-х годов, где его сыграл Шон Коннери, а также в картинах 1970-х и 1980-х с Роджером Муром.

Новый этап творчества в «Фазенде»

Новым этапом в творчестве актера стала передача «Фазенда» на Первом канале, в которой он был ведущим с 2006 по 2012 годы. С участием Колесникова вышло 250 выпусков. В программе рассказывалось о жизни на даче и о том, как ее сделать лучше. Ведущие вместе с дизайнерами украшали дачные участки простых россиян.

Колесников был вынужден уйти из театра, так как один выпуск «Фазенды» снимали 21 день. Благодаря его мастерству у передачи было множество поклонников, однако в 2012 году его неожиданно отстранили от работы без каких-либо объяснений. С осени 2012-го ведущим передачи стал Роман Будников.

Съемки в «Крепком орешке»

В 2012 году Колесников получил предложение сняться в фильме «Крепкий орешек 5: хороший день, чтобы умереть». Перед тем как согласиться на роль, актеру пришлось посмотреть все предыдущие части боевика. В итоге Колесников сыграл эпизодическую роль одного из кандидатов в президенты России. Режиссер Джон Мур решил пригласить актера, так как помнил его по «Замерзшим прудам» режиссера Софи Бартез, где Сергей сыграл русского персонажа.

Актер Сергей Колесников во время премьеры фильма «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»Фото: Сергей Карпов/ТАССАктер Сергей Колесников во время премьеры фильма «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть»

Личная жизнь 

Впервые Колесников женился в 18 лет, но брак быстро распался. Второй раз актер женился на студентке, когда учился в театральном вузе, однако и этот брак долго не продержался. Третьей женой Колесникова стала Мария Великанова. У Колесникова остались двое сыновей, Иван и Александр, а также три внучки: Авдотья, Вера и Лизавета.

Воспоминания коллег

Телеведущий Андрей Туманов, работавший с Колесниковым на проекте «Фазенда», рассказал, что его коллега всегда был оптимистом и человеком хорошего настроения. По его словам, артист был скромным и спокойным, никогда не повышал голос и ничего не требовал. Туманов подчеркнул, что Колесников всегда получал удовольствие от своей работы. Он с детства мечтал стать артистом, а когда мечта исполнилась, наслаждался этой профессией, игрой в сериалах и телешоу.

Он всегда говорил: «У меня нет другой профессии. Я больше ничего делать не могу, не могу пойти работать сварщиком или электриком. У меня одна профессия, я — артист и больше никем никогда не хочу быть». Он никогда не был один. С ним всегда рядом были друзья и поклонники. Такой веселый центр вселенной, — рассказал Туманов.

Актер Сергей Колесников во время торжественной церемонии закрытия кинофестиваля «Киношок-2013» в АнапеФото: Екатерина Чеснокова/РИА НовостиАктер Сергей Колесников во время торжественной церемонии закрытия кинофестиваля «Киношок-2013» в Анапе

Дизайнер, архитектор и ведущий рубрики «Полезные советы» программы «Фазенда» Илья Верин рассказал, что не был лично знаком с Колесниковым. Он привел слова коллег актера о том, что им было комфортно работать с ним на съемочной площадке. По словам Верина, некоторые коллеги по цеху говорили ему, что он мог бы перенять манеры и черты Колесникова, если бы поработал с ним.