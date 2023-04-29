Умер актер, сыгравший в «Крепком орешке-5» и «Петербургских тайнах» Российский актер Сергей Колесников умер на 69-м году жизни

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сергей Колесников

Заслуженный артист России, актер и телеведущий Сергей Колесников умер на 69-м году жизни, рассказал телеканалу «Звезда» его сын Иван. Колесников стал популярным после ролей в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики», в фильмах «Крепкий орешек-5» и «Черное море».

Известно, что у актера большая семья. У Колесникова остались двое сыновей, Иван и Александр, а также три внучки: Авдотья, Вера и Лизавета.

Колесников снялся более, чем в 30 фильмах и сериалах. Зрителям он знаком по роли бизнесмена Чагарина в «Крепком орешке-5» и князя Вишнецкого в сериале «Тайны института благородных девиц». Артист также участвовал в записи радиоспектаклей, озвучивании фильмов и играл во МХАТ им. М. Горького и МХТ им. Чехова. Кроме того, зрители знают Колесникова как ведущего программы «Фазенда» на Первом канале.

Ранее стало известно, что ушел из жизни российский актер Юрий Ашихмин, известный по фильму «Обитаемый остров». Артисту было 60 лет. Причина смерти не сообщалась.