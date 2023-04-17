Умер актер из фильма «Обитаемый остров» Российский актер Юрий Ашихмин скончался на 61-м году жизни

Фото: Роскомкино

Юрий Ашихмин в фильме «Воровка»

Российский актер Юрий Ашихмин, известный по фильму «Обитаемый остров», скончался на 61-м году жизни, сообщила его знакомая Алла Вагина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она уточнила, что артиста не стало еще 13 апреля.

13 апреля 2023 года умер Юра, — написала Вагина.

На странице актера на сайте «Кино-театр.ру» Вагина в комментариях уточнила, что Ашихмин умер в больнице после продолжительной болезни.

Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Он окончил актерские курсы под руководством народного артиста России, кинорежиссера, сценариста, продюсера и актера Алексея Германа. Первую роль сыграл в фильме «Пленники удачи», который вышел на экраны в 1993 году. В фильмографии Ашихмина более 20 картин, среди которых такие ленты, как «Обитаемый остров», «Трудно быть богом», «Клеймо», «Бумажный солдат», «Воровка», «На игре», «Юрьев день», «Хрусталев, машину!», «Одесса-мама».

14 апреля стало известно о смерти российского кинокритика и телевизионного обозревателя Юрия Богомолова, который ушел из жизни в возрасте 86 лет. Он является отцом театрального режиссера Константина Богомолова и приходится свекром телеведущей Ксении Собчак. Причина смерти Богомолова не уточнялась.