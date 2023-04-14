«Собчак без маски стервы — никто»: каким был отец Константина Богомолова Юрий Богомолов скончался 14 апреля на 87-м году жизни

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Юрий Богомолов

14 апреля режиссер, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов сообщил о смерти отца Юрия Богомолова. Чем известен Богомолов-старший, за что его ценили коллеги, какие отношения у него были с сыном и как он относился к своей снохе Ксении Собчак — в материале NEWS.ru.

Богомолов-философ

Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. По первой специальности авиамеханик. Служил в Заполярье. Но интерес к гуманитарным профессиям перевесил — в начале 1960-х он поступил на киноведческий факультет в московский ВГИК. В 1976-м Юрий Богомолов защитил кандидатскую диссертацию о проблемах поэтики художественного времени на телевидении. Являлся научным сотрудником Госфильмофонда СССР, заведовал отделом теории и истории в редакции журнала «Искусство кино».

Наиболее ярко у Богомолова, по мнению кинокритика и друга Юрия Богомолова Александра Шпагина, получалось освещать различные проблемы в кино: жанровые, стилевые, концептуальные. Это был «взгляд с высоты птичьего полета, а может быть, даже из божественного космоса», отмечает Шпагин, называющий Богомолова «великим русским философом уровня Бердяева».

Богомолов-исследователь

Юрий Богомолов проявил себя также как писатель, став автором, в частности, книг-исследований о кино и телевидении. Он первым в России исследовал телевидение как явление с философской точки зрения. Самая первая книга Богомолова «Проблемы телевидения», по мнению Шпагина, «была совершенно потрясающая». А вторая — «Курьеры муз» (1986), говорит он, «еще круче».

«Это философская книга. Когда я ее впервые открыл, подумал, что не разберусь — сложноватый слог. Но когда начинаешь читать, то становится невероятно интересно. Всё понятно совершенно, ты офигеваешь — другого слова не подберу — от уровня мысли автора», — отметил критик в разговоре с NEWS.ru.

Также Шпагин с восторгом вспоминает книгу Юрия Богомолова об известном советском кинорежиссере, операторе и сценаристе Михаиле Калатозове (1903–1973), один из фильмов которого — «Летят журавли» с Алексеем Баталовым (1928–2017) и Татьяной Самойловой (1934–2014) — получил «Золотую пальмовую ветвь» Международного Каннского фестиваля в 1958 году.

«Книжка не столько о самом Калатозове, сколько о начале и конце советского романтизма. Она у меня была настольной», — признался NEWS.ru Александр Шпагин.

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press Юрий Богомолов

Богомолов-журналист

Статьи Юрия Богомолова о кино и телевидении печатали ведущие советские и российские газеты, а также западные СМИ: «Советская культура», «Литературная газета», «Российская газета», The New Times, «Искусство кино», «Советский экран», «Сеанс». Много лет он возглавлял отдел культуры в «Известиях».

Каждая статья была «отдельным шедевром», считает Шпагин. «Его (Юрия Богомолова. — NEWS.ru) взгляд из космоса и нереальный багаж знаний, парадоксальность мышления и библейскость письма вдруг обрели еще одну грань — Жванецкого. Остроумность, ирония очень точная. Писал шутя и играючи», — отмечает критик.

Богомолов оставался востребованным и после распада СССР. Правда, однажды он был уволен за «старперский», по мнению молодого редактора, стиль.

«Новый редактор издания, в котором работал Юрий Александрович, заявил: „Вы пишете по-старперски, а писать надо проще“. И все в журналистском цехе, в киноцехе и на телевидении просто, извините, офигели. С ума сошел, что ли, этот редактор? Больше всего поражало, что стиль Богомолова оказался „слишком сложным“ для молодой поросли. Потому что богомоловский стиль заставляет думать», — подчеркивает Шпагин.

Он отметил, что новую работу Юрий Богомолов тогда нашел себе очень быстро: «Профи такого уровня без работы не сидят».

О чем писал Юрий Богомолов в «Российской газете»

«Если судить нашу жизнь по телевизору, и вся-то наша жизнь есть сплошной календарный уик-энд с перерывами на немногочисленные трудовые будни, в которые, впрочем, тоже не соскучишься, отслеживая подвиги „ментов“ и оборотней в погонах».

(О современном телевидении).

***

«Горячее — это „Служебный роман“. Вот это наше, это притча про то, как советская госслужащая Мымра стала женщиной. Более того — красоткой. Такого рода создания греют душу не только мерцающей мечтой о счастливой любви; это ведь еще сказки об эмоциональном реванше, который берет Золушка или „гадкий утенок“ у Реальности».

(О кино на ТВ в праздничные дни).

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press Юрий Богомолов

***

«Какие же все-таки смешные эти народные избранники; они сильно напоминают поминавшихся друзей детства Гамлета — Гильденстерна и Розенкранца. Зачем они берутся играть на таком сложном инструменте, как телевидение, не владея его азами?»

(О политиках, выступающих в телеэфирах на любые темы).

***

«Он один из немногих мастеров кино, если не единственный, кто прочувствовал боль перелома общественного сознания, кто беспощадно описал его травму. И не только ту, что случилась с обрушением советского режима. Он диагностировал родовую травму. Его фильмы от „Брата“ и до „Кочегара“ — своего рода медицинская карта нашего общественного организма, где зафиксированы все инфаркты, инсульты, частичная потеря памяти, стрессы, мании величия и преследования».

(О фильмах режиссера Алексея Балабанова).

***

«В свое время Брехт говорил: „Война окончена. Бойтесь мира!“ Тодоровский предупреждает будущие поколения: „Испытание войной мы выдержали. Выдержит ли ваше поколение испытание миром?“»

(О последнем фильме режиссера Петра Тодоровского «В далеком сорок пятом... Встречи на Эльбе»).

***

«„Последний герой“. Через пару выпусков рейтинг сдулся. Выяснилось, что Собчак сама по себе без маски оторвы, без маски стервы — никто и зовут ее никак. А также обнаружилось, что вся эта робинзонада не столько раскрывает личность, сколько обезличивает ее».

(О Ксении Собчак — задолго до ее брака с Константином Богомоловым).

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Юрий Богомолов

Богомолов — отец и свекор

Юрий Богомолов — отец театрального режиссера Константина Богомолова, который осенью 2019 года женился на телеведущей Ксении Собчак. В глазах светской тусовки философ, писатель и кинокритик Юрий Богомолов получил приставку «свекор Собчак». Что не доставило ему радости, вспоминает Александр Шпагин.

«Его это очень не радовало, его колбасило от этого. Но что делать — мы живем в мире попсы, где Ксения Собчак — это „величественная фигура“», — заметил друг Богомолова-старшего.

Интересно, что ранее Юрий Богомолов довольно жестко в своих статьях критиковал Ксению Собчак. Это было до того, как его сын женился на ведущей. После свадьбы Богомолов не написал о снохе ни слова.

Своего сына Богомолов, по словам Александра Шпагина, обожал. «Гордился им — не то слово. Он всё время говорил „мы“. То есть если кто-то наезжал на какой-то спектакль Кости, то Юрий Александрович недоумевал и возмущался: „Ну почему нас ругают?!“. Они были огромные друзья», — рассказал NEWS.ru Александр Шпагин.

Богомолов-либерал

В последние годы Юрий Богомолов участвовал в некоторых политических акциях. Например, в марте 2014 года подписал письмо «Мы с Вами!» Киносоюза России в поддержку Украины. В 2020-м Богомолов-старший поддерживал (также подписав письмо) митинги протеста против Александра Лукашенко в Белоруссии. Александр Шпагин считает, что «либерализм подпортил Богомолова». Поскольку философ должен быть «над ситуацией».

«Тем более Юрий Богомолов где-то в начале двухтысячных сказал, что когда-нибудь обязательно либерализм и патриотизм как абсолютно однозначные доктрины пожмут друг другу руки», — заключил Шпагин.

Читайте также

«Богомолов — философ уровня Бердяева. Офигеваешь от его ума, уровня мысли»