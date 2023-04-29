«Веселый центр вселенной»: телеведущий об актере Колесникове Телеведущий Туманов: Колесников всегда был оптимистом и человеком хорошего настроения

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сергей Колесников

Телеведущий Андрей Туманов, работавший с актером Сергеем Колесниковым на проекте «Фазенда», рассказал NEWS.ru, что его коллега всегда был оптимистом и человеком хорошего настроения. По его словам, артист был скромным и спокойным, никогда не повышал голос и ничего не требовал.

Сергей всегда был оптимистом, даже когда у него не все ладилось. При встрече всегда обнимет, улыбка до ушей, масса хороших слов. Это был человек хорошего настроения. Профессионал, с ним было очень приятно работать, — рассказал Туманов.

Он добавил, что Колесников всегда получал удовольствие от своей работы. Он с детства мечтал стать артистом, а когда мечта исполнилась, наслаждался этой профессией, игрой в сериалах и телешоу.

Он всегда говорил: «У меня нет другой профессии. Я больше ничего делать не могу, не могу пойти работать сварщиком или электриком. У меня одна профессия, я — артист и больше никем никогда не хочу быть». Он никогда не был один. С ним всегда рядом были друзья и поклонники. Такой веселый центр вселенной, — вспоминает соведущий.

О том, что с Колесниковым было легко работать, ранее рассказал со ссылкой на коллег по цеху дизайнер, архитектор и ведущий рубрики «Полезные советы» программы «Фазенда» Илья Верин.

Ранее стало известно, что Колесников умер на 69-м году жизни. Артист снискал известность благодаря ролям в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики», в фильмах «Крепкий орешек 5» и «Черное море». У Колесникова остались двое сыновей, Иван и Александр, а также три внучки: Авдотья, Вера и Лизавета.