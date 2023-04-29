«Было комфортно работать»: ведущий «Фазенды» о Колесникове Один из ведущих «Фазенды» Верин заявил, что с Колесниковым было очень комфортно работать

Дизайнер, архитектор и ведущий рубрики «Полезные советы» программы «Фазенда» Илья Верин рассказал NEWS.ru со ссылкой на коллег скончавшегося заслуженного артиста России и телеведущего Сергея Колесникова, что им было комфортно работать с ним на съемочной площадке. По словам Верина, некоторые коллеги по цеху говорили ему, что он мог бы перенять манеры и черты актера, если бы поработал с ним.

С ним работали мои коллеги и говорили, что с ним было очень комфортно работать. Мне говорили, что мог быть на него похожим, если бы чуть поработал с ним, — рассказал Верин.

Ранее стало известно, что Колесников умер на 69-м году жизни. Артист снискал известность благодаря ролям в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики», в фильмах «Крепкий орешек 5» и «Черное море». У Колесникова остались двое сыновей, Иван и Александр, а также три внучки: Авдотья, Вера и Лизавета.

Ранее ушел из жизни российский актер Юрий Ашихмин, известный по фильму «Обитаемый остров». Артисту было 60 лет. Причина смерти не сообщалась.