Скончался актер театра и кино Сергей Дрейден

Актер театра и кино Сергей Дрейден скончался на 82-м году жизни, сообщила в Telegram пресс-службf Большого драматического театра имени Товстоногова. Причины смерти артиста не уточняются. Широкому зрителю актер знаком по ролях в таких кинокартинах, как «Папа», «Блокадный дневник» и «Танк «Клим Ворошилов-2»».

Умер Сергей Дрейден, — говорится в сообщении.

Дрейден родился в 1941 году в Новосибирске. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после этого стал выступать в Ленинградском театре драмы и комедии. На его счету множество профессиональных наград, включая две премии «Золотая маска» и три премии «Золтой софит». Также он был лауреатом кинопремии «Ника». Ближайший его спектакль должен был пройти 31 мая

7 мая стало известно о смерти заслуженного артиста России Александра Тютрюмова, он скончался в возрасте 64 лет. Причина смерти актера не называется. Известно, что тяжелых заболеваний у него не было. У Тютрюмова остались жена и двое детей.