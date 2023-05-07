Скончался актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Тютрюмов

В Санкт-Петербурге на 65-м году жизни скончался заслуженный артист России Александр Тютрюмов, сообщает 78.ru. Причина смерти артиста не называется. У Тютрюмова остались жена и двое детей.

Актер ушел из жизни 7 мая в 08:45. Артист ничем не болел.

Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области, где с 14 лет играл в местном театре. В 2000-х он закончил ВГИК по специальности «продюсер кино и телевидения». Сниматься в кино Тютрюмов начал с 1996 года, дебютировав в фильме «Операция „С Новым годом!“»

Актер известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности». Являлся членом Союза кинематографистов России и Санкт-Петербургской гильдии киноактеров.

В конце апреля стало известно о смерти заслуженного артиста России, актера и телеведущего Сергея Колесникова, он скончался на 69-м году жизни. Колесников стал популярным после ролей в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики», в фильмах «Крепкий орешек 5» и «Черное море».

Также в апреле ушел из жизни российский актер Юрий Ашихмин, известный по фильму «Обитаемый остров». Артисту было 60 лет. Причина смерти не сообщалась.