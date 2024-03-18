Знакомство с женой в 13 лет и пять детей: как живет актер Алексей Комашко

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Актер Алексей Комашко на съемках сериала «Тайны следствия» в Санкт-Петербурге

Актер Алексей Комашко снялся более чем в 40 фильмах. Как артист живет сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Комашко

Алексей Комашко родился 29 апреля 1981 года в Запорожье. После окончания школы он поступил в Запорожское профессиональное училище № 6 на специальность художник-оформитель. Позднее также окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории им. Л. Собинова. Учился на курсе Александра Галко.

«Александр Григорьевич для меня по-прежнему самый великий артист, педагог и человек на свете. Он привил мне вкус к театру, показал, что есть хорошо, а что плохо. Он учил нас не просто быть хорошими артистами — он учил нас жить, и за это низкий ему поклон. До сих пор за какую бы роль я ни взялся, я думаю, как бы разобрал ее Александр Григорьевич, что бы придумал он и чем бы ее наполнил. Он — абсолютный авторитет для меня», — говорил артист.

В кино Комашко дебютировал в 2006 году в мини-сериале «Алмазы на десерт». Также он снимался в проектах «Цыганки», «Жить», «Азиат», «Доктор Тырса», «СОБР», «Волки и овцы», «Черные кошки», «Ковбои», «Право на любовь», «Обмен», «Метод», «Шакал», «Крым», «Пищеблок», «Однажды в пустыне» и других.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Алексей Комашко в спектакле «Ловушка для наследника»

Всего в фильмографии актера более 40 работ.

«В первую очередь эта история привлекла меня драматизмом и любовью двух супругов, сохранивших свои чувства, несмотря на всю суровость будней. Мой герой Андрей Поборцев — сдержанный и сильный человек. Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге в начале февраля, и мороз со снегом придавали напряженности всему происходящему», — говорил Комашко про роль в картине «Обмен».

Что известно о личной жизни Комашко

Алексей Комашко женат на Галине Вахрушевой. Он познакомился с будущей супругой в 13-летнем возрасте — Галина была его партнершей по бальным танцам.

Впоследствии Вахрушева получила профессию переводчицы английского языка, но сейчас она сосредоточилась на домашнем хозяйстве и воспитании детей, пишут СМИ.

Пара воспитывает пятерых детей. При этом Комашко отмечал, что они с женой не против родить еще несколько наследников. По их мнению, дети скрепляют семью и дарят множество положительных эмоций.

Комашко также отмечал, что для благополучия детей и семьи готов много работать.

Чем сейчас занимается Комашко

Алексей Комашко продолжает творческую деятельность.

В 2023 году он снялся в картинах «Между нами глубокое море» и «Кошка».

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