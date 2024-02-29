Звезда «Пищеблока» заявила о намерении сделать паузу в карьере Звезда «Пищеблока» Стречина заявила о намерении сделать паузу в карьере

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Ангелина Стречина

Звезда сериала «Пищеблок», актриса театра и кино Ангелина Стречина во время шоу «ОК на связи!» социальной сети «Одноклассники» заявила о намерении сделать паузу в кинокарьере. Актриса подчеркнула, что хочет набраться сил и энергии, чтобы качественнее работать над новыми картинами.

Я хочу остановиться в том, чтобы сниматься, сниматься, сниматься, и набраться новой энергии, новых сил, чтобы войти в новые картины с новыми силами и с новой энергией, — пояснила Стречина.

Актриса подчеркнула, что два года ей приходилось работать практически без перерывов. За все время ей удалось провести две недели на море, но даже в процессе отдыха почти все время уходило на изучение сценария и подготовку к дальнейшим съемкам. Стречина отметила, что, если у актера не остается времени на собственную жизнь, он начинает хуже выкладываться на площадке. Она также пожаловалась, что за два года, когда она все время посвящала работе, не смогла дорисовать картину.

Для меня было показательным то, что я рисую, а у меня картина два года стоит просто недорисованная. И я думаю: «По-моему, что-то я делаю не так», — рассказала актриса.

Актер Никита Волков, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Трудные подростки», ранее рассказал, что провоцировал коллег по проекту на шутки в свой адрес. Как признался артист, таким образом он пытался помочь юным актерам почувствовать себя более свободно.