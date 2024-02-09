Звезда «Трудных подростков» сообщил о провокациях на съемках Актер из «Трудных подростков» Волков заявил, что провоцировал коллег на съемках

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Никита Волков

Российский актер Никита Волков, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Трудные подростки», рассказал, что провоцировал коллег по проекту на шутки в свой адрес. Как признался артист в шоу «ОК на связи!», таким образом он пытался помочь юным актерам почувствовать себя более свободно во время съемочного процесса.

Мне казалось, что в первый съемочный день нужно создать особую атмосферу, чтобы актеры чувствовали себя свободно. Ведь для многих из них это был первый опыт работы в кино, они еще были студентами театральных вузов. <...> Поэтому я создал атмосферу, в которой актеры могли шутить надо мной вне кадра, — заявил Волков.

По словам актера, он подстрекал ребят к агрессивным шуткам, создавая команду против него. Он подчеркнул, что в итоге достиг своей цели и научил коллег по цеху «дружить против себя». Однако затем, как подчеркнул Волков, «все пошло как по маслу», и коллектив стал более дружным.

Волков исполнил главную роль в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь». Премьера ремейка турецкой картины состоится 12 февраля в онлайн-кинотеатре. Роли в сериале также исполнили Лиана Гриба, Екатерина Волкова, Анна Невская, Марина Кравец и другие.