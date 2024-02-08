«Лед-3» с Петровым и «Три мушкетера» с Касселем: что смотреть на неделе

Фото: НМГ Кинопрокат

На новой прокатной неделе покажут продолжение блокбастера «Три мушкетера: Миледи» и финал франшизы с Александром Петровым «Лед-3». На онлайн-платформах выйдет ремейк турецкого хита «Постучись в мою дверь в Москве», мелодрама «Бедные смеются, богатые плачут» и драмеди «Многодетство». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Три мушкетера: Миледи»

Премьера: 8 февраля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Ева Грин, Франсуа Сивиль, Луи Гаррель, Пио Мармай.

Зачем смотреть: вторая часть дилогии, созданной по мотивам романа Александра Дюма «Три мушкетера».

Картину покажут в России через 10 месяцев после премьеры первого фильма «Три мушкетера: Д’Артаньян».

Исторический блокбастер переносит зрителей в атмосферу Европы XVII века. Лента, как и литературный первоисточник, рассказывает о политическом кризисе в стране: кардинал Ришелье (Эрик Руф) рассчитывает сместить с престола монарха Людовика XIII (Луи Гаррель), но в заговор вмешиваются мушкетеры (Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Пио Мармай, Франсуа Сивиль).

Первая часть стала неожиданным подарком для любителей приключенческого кино в стиле «Пиратов Карибского моря». Во втором фильме Ева Грин снова играет Миледи де Винтер, харизматичную злодейку-обольстительницу, работающую на кардинала Ришелье.

«Лед-3»

Премьера: 14 февраля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Александр Петров, Анна Савранская, Мария Аронова, Степан Белозеров, Сергей Лавыгин.

Зачем смотреть: финал романтичной франшизы.

В третьем фильме Надя (Анна Савранская) выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о Кубке льда, как когда-то мечтала ее мама. Хоккеист Саша Горин (Александр Петров), все еще переживающий потерю жены, возражает против спортивной карьеры дочери и оберегает ее от любых трудностей. Помогать Саше в воспитании Нади, как и ранее, будет суровый тренер Ирина Шаталина (Мария Аронова).

На тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом (Степан Белозеров) из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару, что становится завязкой в третьей части фильма.

Режиссер продолжения — дебютант в полном метре Юрий Хмельницкий. Напомним, первую часть снимал Олег Трофим, для которого «Лед» тоже был первым полнометражным фильмом. Вторую часть снимал Жора Крыжовников («Слово пацана», «Звоните Ди Каприо!»). Сценарий финала написали Андрей Золотарёв, работавший над всеми частями франшизы, Аксинья Борисова («Совершенно летние», «Теория больших денег») и Александр Андрющенко («Сто лет тому вперед»).

«Постучись в мою дверь в Москве»

Премьера: 12 февраля.

Где смотреть: Okko.

В ролях: Анна Невская, Екатерина Волкова, Никита Волков, Лиана Гриба, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Максим Белбородов, Влад Соколовский, Марина Кравец, Лео Канделаки.

Зачем смотреть: русский ремейк турецкого хита.

В центре сюжета турецкого сериала предприниматель, глава архитектурного бюро, который лишает амбициозную студентку-сироту заветной стипендии на обучение в Италии. Позже бизнесмен предлагает девушке помочь осуществить ее мечту, но с условием, что та согласится стать его фиктивной невестой на пару месяцев, чтобы вернуть возлюбленную.

В российской версии «Постучись в мою дверь» образы Серкана Болата и Эды Йылдыз воплотили звезда сериала «Трудные подростки» Никита Волков и Лиана Гриба, снявшаяся в «Дурной крови», «Дороге к счастью», «Монастыре» и «Триггере».

В российском ремейке заявлено 60 серий. К слову, в турецкой версии первый сезон состоял из 100 серий. Создатели рассказали, что многие сцены будут один в один как в оригинальном сериале. Но поправки на менталитет и российские традиции будут непременно учитываться.

«Бедные смеются, богатые плачут»

Премьера: 12 февраля.

Где смотреть: ТНТ.

В ролях: Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Анна Снаткина, Алена Хмельницкая, Екатерина Стулова и Саша Стоун.

Зачем смотреть: комедийная мелодрама о жизни обитателей Рублевки.

Сериал расскажет трогательную историю девушки Кати, которая устраивается горничной в дом рублевского олигарха Сергея и оказывается в водовороте интриг и тайн. Она знакомится с другим персоналом, который обеспечивает порядок в огромном доме и смотрит на жизнь богачей с удивлением; а также с Мишей, сыном Сергея, который решает схитрить и сказать девушке — зная о том, что отношения между персоналом и хозяевами запрещены, — что он тоже здесь работает.

Картиной занималась компания Good Story Media, которая подарила зрителям сериалы «Реальные пацаны», «Физрук», «Кафе «Куба», «Патриот». Новый проект ориентирован преимущественно на женскую аудиторию и скорее напоминает знаменитую бразильскую сагу «Дикий ангел».

Сценаристы держат баланс между мелодрамой и комедией. Через диалоги обслуживающего персонала зрители проникнутся проблемами бедных и богатых и поразмышляют о том, насколько сегодня справедливо работать на людей, которые ходят с сумками, стоящими как квартира.

«Многодетство»

Премьера: 12 февраля.

Где смотреть: Start.

В ролях: Павел Савинков, Полина Лазарева, Иван Бычков, Капитолина Соболь, Никита Родионов.

Зачем смотреть: новое драмеди о семье с пятью детьми.

Сериал рассказывает о семье, во главе которой — Павел (Павел Савинков) и Марина (Полина Лазарева) Герасимовы. Отец работает архитектором и проектирует жилой комплекс для семей с тремя и более детьми. Павел осознает, что концепция осталась только на уровне идеи, а на деле столько людей не смогут разместиться в такой маленькой жилплощади. То есть он просто обманывает людей.

На сделку с совестью мужчина идти не готов, как и ссориться с руководством. Тогда он перевозит семейство в старенький коттедж в деревне Завражье — семейное гнездо Герасимовых, где вырос сам. Там и начинаются приключения: герои пытаются привыкнуть к новым условиям, а соседи — к внезапной семье.

Продюсерами картины стали Виталий Шляппо и Эдуард Илоян, подарившие зрителям сериалы «Два холма», «Контейнер» и «Папины дочки. Новые». В режиссерском кресле — Роман Самгин («Универ», «Везучий случай»).

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