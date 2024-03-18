«Никуда не уезжал»: Ургант ответил на вопрос об эмиграции Ургант сообщил, что никуда не уезжал из России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант после церемонии прощания с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом в Москве заявил, что не уезжал из России, сообщает Telegram-канал SHOT. Так Ургант отреагировал на вопрос корреспондента о том, надолго ли он приехал в страну. При этом Ургант не сообщил, когда вернется на телевидение.

Я из России никуда не уезжал, — цитирует Урганта канал.

Также сообщается, что телеведущий прибыл на прощание с Ширвиндтом вместе с женой Натальей Кикнадзе. Ургант пропал с экранов после начала СВО, после чего его замечали на частных вечеринках за границей, в частности в Дубае, отмечают авторы канала.

Ранее Ургант на церемонии прощания с Ширвиндтом поделился воспоминаниями о том, как шутил народный артист РСФСР. По словам шоумена, Ширвиндт умел рассмешить людей одной своей интонацией, не произнося ничего особенного. Шоумен поделился историей, как Ширвиндт пошутил во время выступления на мероприятии, организованном горскими евреями. По его словам, тогда народный артист попросил дать ему сказать несколько слов от «равнинных» евреев.



Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет в Москве. Бывший худрук Театра сатиры скончался в больнице, предварительной причиной смерти назвали проблемы с сердцем.