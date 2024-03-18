«Он говорил одно слово»: Ургант рассказал, как шутил Ширвиндт Ургант: Ширвиндт одной своей интонацией заставлял людей смеяться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом поделился воспоминаниями о том, как шутил народный артист РСФСР, передает корреспондент NEWS.ru. По словам шоумена, Ширвиндт умел рассмешить людей одной своей интонацией, не произнося ничего особенного.

Я даже не знаю, как сказать, что [значит] Александр Ширвиндт для меня, для моей семьи, да вообще для всех нас. Это невозможно объяснить. Просто вот он такой. <...> Помните, в каком-то фильме он говорил замечательную фразу. Она объясняет для меня, как он шутит. Он говорил одно слово: «Радостно». И становилось все понятно. Потому что интонация Ширвиндта делала все. Он ничего не делал, и мы все смеялись, — сказал Ургант.

Шоумен поделился историей, как Ширвиндт пошутил во время выступления на мероприятии, организованном горскими евреями. По его словам, тогда народный артист попросил дать ему сказать несколько слов от «равнинных» евреев.

Мы как-то в равнине этой остались. Александр Анатольевич куда-то отправился. Я не знаю, как по-другому сказать. Это любовь. Что-то, что ты не можешь объяснить словами. <...> Для меня ничего не произошло. В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы отреагировал Ширвиндт, как бы он пошутил, — добавил Ургант.

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет в Москве. Бывший худрук Театра сатиры скончался в больнице, предварительной причиной смерти назвали проблемы с сердцем.