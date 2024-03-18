В Театре сатиры началось прощание с Александром Ширвиндтом

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Прощание с бывшим руководителем театра народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом

В Театре сатиры началось прощание с бывшим руководителем театра народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом, передает корреспондент NEWS.ru. У дверей культурного учреждения собрались толпы людей. Первыми с Ширвиндтом прощаются члены семьи и сотрудники театра, которому деятель культуры посвятил более полувека. Обстановка внутри спокойная, посторонних попросили выйти.

Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров заявил, что артист умер в больнице. Предварительной причиной смерти Ширвиндта стали проблемы с сердцем. В 2019 году он перенес операцию, после чего ему поставили кардиостимулятор. Летом 2022 года у актера диагностировали стенокардию.

Ранее сообщалось, что наследство Ширвиндта будет поделено в равных долях между его супругой Натальей Белоусовой и сыном Михаилом. В частности, речь идет о квартире в Москве площадью 116 кв. м и земельном участке в Подмосковье. Кроме этого, в собственности артиста есть квартира в высотке на Котельнической набережной с видом на Москву-реку. Также у Ширвиндта осталась комната в коммунальной квартире на Арбате.