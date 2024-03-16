Смерть Александра Ширвиндта: последние новости 16 марта, церемония прощания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ширвиндт

15 марта стало известно о смерти президента Театра сатиры народного артиста РФ Александра Ширвиндта. От чего умер кинематографист, что о нем говорят коллеги, когда состоится прощание?

От чего умер Александр Ширвиндт

Ширвиндт умер в возрасте 89 лет. Как сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров, кинематографист скончался в больнице. Предварительная причина смерти сатирика — проблемы с сердцем.

«Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю», — рассказал Газаров.

Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание пройдет в Театре сатиры.

Telegram-канал Mash сообщил, что, предварительно, Ширвиндт скончался из-за проблем с сердцем. По данным канала, ранее народного артиста РФ неоднократно госпитализировали из-за кардиозаболеваний. Mash уточнил, что в 2019 году сатирик перенес операцию на сердце, после чего ему установили кардиостимулятор, спустя год выявили пневмонию на фоне коронавируса.

Чем болел Александр Ширвиндт

Летом 2022 года врачи у Ширвиндта диагностировали стенокардию. Сам артист называл себя красивым стариком, «боящимся стать беспомощным», и ставил себе диагноз «старость средней тяжести».

Последний раз Ширвиндт появился на публике в сентябре 2023 года на пресс-конференции, посвященной 100-летнему юбилею Московского академического театра сатиры. Артист тяжело передвигался на мероприятии, однако его помощница опровергла слухи о наличии проблем со здоровьем.

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Цветы и свечи у Театра сатиры на Триумфальной площади в память об актере Александре Ширвиндте

19 июля режиссер отметил свое 89-летие. Ширвиндт признавался, что планирует стать долгожителем. Кинематографист мечтал дожить до 117 лет.

«117 лет! Это у меня запланировано, и ни шагу ни туда ни сюда. 118 мне много, 116 — маловато. Так что пусть все запишут, и ты имей в виду, рассчитывай деньги», — сказал Ширвиндт.

Что сказали в России о смерти Александра Ширвиндта

В связи со смертью артиста соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что глава государства направит телеграмму семье кинематографиста.

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта. Он направит телеграмму соболезнований его родным и близким», — сообщил Песков.

Чем запомнился Александр Ширвиндт

Народная артистка РФ Роксана Бабаян сначала не поверила, что Ширвиндт ушел из жизни. В разговоре с NEWS.ru певица отметила, что хорошо знала его.

«Наша жизнь — минута, и все. Конечно, я его хорошо знала. <...> Как это пережить. Понимаете, что это такое? Это наша целая жизнь, общая с Михаилом Михайловичем [Державиным]. Александр Анатольевич — это эпоха», — подчеркнула Бабаян.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре с NEWS.ru назвал смерть сатирика своей личной утратой. Певец отметил, что пережил с Ширвиндтом множество событий, которые сделали их по-настоящему родными.

Фото: Василий Малышев/РИА Новости Александр Анатольевич Ширвиндт, советский и российский актер театра и кино, 1971 год Фото: Василий Малышев/РИА Новости Александр Анатольевич Ширвиндт, советский и российский актер театра и кино, 1971 год Фото: РИА Новости Александр Лазарев (справа) и Александр Ширвиндт (в центре) в фильме «Еще раз про любовь». Фото: РИА Новости Александр Лазарев (справа) и Александр Ширвиндт (в центре) в фильме «Еще раз про любовь». Фото: Ленфильм Обложка к фильму «Небесные ласточки» Фото: Ленфильм Обложка к фильму «Небесные ласточки» Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Фигаро -- Андрей Миронов (слева), граф Альмавива -- Александр Ширвиндт. Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Фигаро -- Андрей Миронов (слева), граф Альмавива -- Александр Ширвиндт. Фото: Lizard Cinema Trade/Ленфильм Обложка к DVD фильму «Трое в лодке, не считая собаки» Фото: Lizard Cinema Trade/Ленфильм Обложка к DVD фильму «Трое в лодке, не считая собаки» Фото: Global Look Press Александр Ширвиндт в фильме «Миллион в брачной корзине» Фото: Global Look Press Александр Ширвиндт в фильме «Миллион в брачной корзине» Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press Александр Ширвиндт (слева) в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press Александр Ширвиндт (слева) в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Фото: Николай Малышев/ТАСС Александр Ширвиндт и Татьяна Васильева в спектакле «Ее превосходительство» Фото: Николай Малышев/ТАСС Александр Ширвиндт и Татьяна Васильева в спектакле «Ее превосходительство» Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press Александр Ширвиндт Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/Global Look Press Александр Ширвиндт Фото: Андрей Бабушкин/РИА Новости Александр Ширвиндт и Михаил Державин во время выступления на юбилейном концерте оркестра «Виртуозы Москвы» Фото: Андрей Бабушкин/РИА Новости Александр Ширвиндт и Михаил Державин во время выступления на юбилейном концерте оркестра «Виртуозы Москвы» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости В роли Дэвида Катрира в сцене из спектакля «Между светом и тенью» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости В роли Дэвида Катрира в сцене из спектакля «Между светом и тенью» Фото: Global Look Press Актеры Александр Ширвиндт и Михаил Державин Фото: Global Look Press Актеры Александр Ширвиндт и Михаил Державин Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Александр Ширвиндт, 2013 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Александр Ширвиндт, 2013 год Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского в спектакле «Где мы?» в Театре Сатиры Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Александр Ширвиндт Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Александр Ширвиндт Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ширвиндт в сентябре 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ширвиндт в сентябре 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ширвиндт в сентябре 2023 года Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ширвиндт в сентябре 2023 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ширвиндт выступает на вечере памяти актера Валентина Гафта в театре Современник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ширвиндт выступает на вечере памяти актера Валентина Гафта в театре Современник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт и актриса Нонна Гришаева на XXXII церемонии награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт и актриса Нонна Гришаева на XXXII церемонии награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ширвиндт у здания театра «Ленком», где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Ширвиндт у здания театра «Ленком», где проходит церемония прощания с режиссером Марком Захаровым

«Это очень печально. Есть люди, которые уходят и ты понимаешь, что умер по-настоящему твой родной человек, близкий человек. Не просто артист, которого ты знаешь, любишь, с которым ты прожил какое-то время. Просто частица тебя», — сказал музыкант.

Для народной артистки России Зои Зелинской смерть режиссера — большая трагедия. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что «ушел человек, который мог каждого развеселить и развлечь, удивить и обрадовать».

«Его смерть — это большая трагедия, Александра Анатольевича любил весь театр. На протяжении многих лет он возглавлял театр, несмотря на все сложности, выполнял свою работу на благо всей труппы. Конечно, в последние годы ему было тяжело, поэтому выражаю глубочайшие соболезнования его семье, которую я очень люблю», — сказала она.

Российский режиссер и актер Андрей Житинкин сравнил с ударом по голове новость о смерти народного артиста РФ. В беседе с NEWS.ru он назвал покойного артиста своим учителем. Он выразил сожаление, что Ширвиндт не дожил до своего 90-летнего юбилея, который ждали все его ученики.

Народная артистка России Наталья Селезнева заявила в беседе с NEWS.ru, что ей тяжело слышать новости о смерти Ширвиндта. По ее словам, они вместе 50 лет играли на сцене, оканчивали один институт и дружили семьями.

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