Названа возможная причина отсутствия SHAMAN на концерте в честь Крыма Продюсер Рудченко: SHAMAN мог пропустить концерт с Путиным из-за графика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) мог пропустить митинг-концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией на фоне загруженности, предположил продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru. Собеседник не исключил, что гастроли у Дронова распланированы на полгода-год.

Дронова считают сейчас чуть ли не человеком, который заново сделал популярным направление патриотической песни, что он чуть ли не номер один по патриотике. Но, знаете, тут есть обратная сторона медали. Когда артист становится мегапопулярным, а SHAMAN сейчас в топ-5 артистов России, то у него очень плотный гастрольный график, чуть ли не на полгода, на год распланирован, — сказал Рудченко.

По его словам, решение могло быть принято PR-командой SHAMAN, а отказ от выступления полезен, «чтобы не замылить глаза», так как музыкант участвует почти во всех патриотических мероприятиях. Не стоит искать подвох, считает продюсер.

Ранее SHAMAN выступил на концерте в «Крокус Сити Холле» в Москве в новом образе. Музыкант вышел на сцену с длинными волосами и заявил, что «продлевает» Международный женский день. Помимо парика, на артисте также были черный пиджак со стразами и облегающие штаны.

В новом имидже SHAMAN исполнил две песни, после чего снял парик и продолжил концерт в привычном для зрителей образе. По словам певца, артист всегда должен удивлять публику. В Сети внешний вид певца вызвал бурные обсуждения: часть зрителей поприветствовала перемены в SHAMAN, а другим не понравилась «женственная» прическа исполнителя.