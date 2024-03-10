«Удлинил кое-что»: SHAMAN поразил публику неожиданным образом SHAMAN в белом парике с длинными волосами выступил на концерте в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в новом образе выступил на концерте в «Крокус Сити Холле» в Москве. Музыкант вышел на сцену с длинными волосами и заявил, что «продлевает» Международный женский день. Видео выступления SHAMAN появилось на YouTube.

Помимо парика, на артисте также были черный пиджак со стразами и облегающие штаны. В новом имидже SHAMAN исполнил две песни, после чего снял парик и продолжил концерт в привычном для зрителей образе. По словам певца, которые приводит РЕН ТВ, артист всегда должен удивлять публику.

Представьте себе, да, это SHAMAN, и я рад видеть всех вас в этом зале, любимые женщины. Чего не сделаешь ради вас. Вот, значит, всего за несколько дней до концерта совершить невозможное и удлинить кое-что. Мужчины меня поймут. Но это, не переживайте, это ненадолго, ведь артист должен удивлять, — заявил SHAMAN со сцены.

Ранее SHAMAN сделал особый подарок аудитории на 8 Марта и выступил с концертом в Можайской женской исправительной колонии. Певец исполнил свои хиты с коллективом из трех музыкантов, пообщался и сфотографировался с осужденными и сотрудницами колонии. Девушки подарили артисту портрет и картину с волком.