«Это нужно было сделать»: Соседов об уходе Валерия Леонтьева со сцены Соседов: решение Валерия Леонтьева завершить карьеру считаю правильным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что считает правильным решение народного артиста России Валерия Леонтьева уйти со сцены. Он выразил уверенность, что певец найдет, чем ему заняться.

Решение Валерия Леонтьева завершить карьеру я считаю правильным, это нужно было сделать. Он выступал более чем достаточно. Сегодня у него день рождения. Я поздравляю Валерия Леонтьева с юбилеем, — сказал Соседов.

Критик отметил, что для эстрадного исполнителя важен возраст: в отличие от актеров, которые могут исполнять различные роли, для певца непозволительно выходить на сцену в плохом состоянии и при упадке сил. В российском шоу-бизнесе за последнее десятилетие «видим ужасные примеры» этого, добавил он.

Ранее концертный директор Леонтьева Борис Чигирев заявил, что певец, тайно вернувшийся в Россию из США, решил уйти со сцены в связи с возрастом. 19 марта ему исполнилось 75 лет. По его словам, никакого прощального тура не планируется. Сам Леонтьев до этого объяснил, что жанр, в котором он исполнял песни последние 50 лет, «не терпит дряхлости».

Друг певца заслуженный деятель искусств России Михаил Герцман в разговоре с NEWS.ru пояснил, что в последнее время у Леонтьева не было частых гастролей и «ему надоело ездить». По его словам, если Леонтьев и закончил карьеру, то раньше, чем в этом году.