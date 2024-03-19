«Надоело ездить»: друг Леонтьева объяснил уход певца со сцены Друг Леонтьева Михаил Герцман: певцу надоело ездить по гастролям

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Валерий Леонтьев

В последнее время у народного артиста России Валерия Леонтьева не было частых гастролей и «ему надоело ездить», рассказал NEWS.ru друг певца заслуженный деятель искусств России Михаил Герцман. По его словам, если Леонтьев и закончил карьеру, то раньше, чем в этом году.

Если он и закончил карьеру, то закончил намного раньше, чем в этом году. У него нет постоянных гастролей. Ему надоело ездить. Вот и все, — заявил Герцман.

Концертный директор Леонтьева Борис Чигирев заявил, что Леонтьев, тайно вернувшийся в Россию из США, решил уйти со сцены в связи с возрастом. По словам директора певца, никакого прощального тура не планируется. Сам Леонтьев в разговоре с MK.RU объяснил, что жанр, в котором он исполнял песни последние 50 лет, «не терпит дряхлости».

Чигирев ранее сообщил NEWS.ru, что Леонтьев не планирует никаких концертов на свой 75-летний юбилей и не намерен отмечать его даже в кругу близких. Он добавил, что артист не считает день рождения праздником. Отвечая на вопрос о том, где сейчас живет Леонтьев — в США или в России, Чигирев сказал, что артист находится в Москве, но его жена Людмила Исакович проживает в Майами.

Чигирев отказался отвечать на вопрос NEWS.ru, почему Леонтьев никогда не высказывался о специальной военной операции на Украине. По его словам, это может сделать только сам артист, но в последние годы Леонтьев вообще не дает интервью.