«Современник», смерть Табакова, одиночество: как живет Людмила Крылова

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Людмила Крылова

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Крылова известна ролями в фильмах «Добровольцы», «Сверстницы», «Живые и мертвые» и многолетней работой в театре «Современник». Как сейчас складывается жизнь актрисы, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Людмила Крылова

Людмила Крылова родилась 2 октября 1938 года в Москве. После окончания школы поступила в Щепкинское училище. Профессию она выбрала после того, как посетила пьесу «Вечно живые», где играл артист Олег Табаков. На первом курсе она начала работать в театре «Современник», исполняя роль мальчика в спектакле «Одна ночь».

Полноценный дебют Крыловой в кино состоялся в ленте «Добровольцы». Артистка согласилась на роль после того, как узнала, что в проекте примет участие Табаков, однако он не стал сниматься. Встретиться с кумиром актриса смогла только во время съемок в ленте «Молодо-зелено».

Известность Людмиле Крыловой принесла мелодрама «Сверстницы». Позднее она снялась в лентах «Битва в пути», «Живые или мертвые», «Крутой маршрут» и других.

Что известно о личной жизни Людмилы Крыловой

На съемках картины «Молодо-зелена» у Людмилы Крыловой начались отношения с Олегом Табаковым. Они поженились в 1959 году. В браке родились сын Антон и дочь Александра. В середине 80-х о личной жизни Табакова начали распространяться слухи о его романе с Мариной Зудиной, которая на тот момент училась на его курсе. Подать на развод артист решился только в 1994 году.

Спустя годы после расставания с Олегом Табаковым Крылова призналась, что простила бывшего супруга, однако забыть его поступок не может.

Фото: РИА Новости Артисты Людмила Крылова (слева) в роли Веры и Олег Табаков (справа) в роли Николая в эпизоде из фильма «Молодо-зелено»

«От разводов никто не застрахован. Единственное, хотелось, чтобы мой развод был более человеческий, потому что... понимаете, если б я одна была и разводилась с ним, но я должна была подумать о детях, которым, может быть, тяжелее. Но все проходит, проходят обиды. Простить — все давно прощено, но не забыто», — сказала актриса KP.RU.

Олег Табаков умер 12 марта. Ни Людмила Крылова, ни ее с артистом дочь не посетили церемонию прощания с актером. На ней присутствовал только старший наследник Антон Табаков.

Чем сейчас занимается Людмила Крылова

Людмила Крылова с 2008 года не снимается в кино. На настоящий момент 85-летняя артистка продолжает работать в театре «Современник». Она выходит на сцену в спектакле «Интуиция». По словам артистки, в последние годы она не получала хороших предложений от кинематографистов.

«В надежде на что-то хорошее, может быть, в моем возрасте повезет, и будут какие-то роли. Не знаю. Я вообще не очень любила кино: камера меня напрягала всегда. А общение со зрительным залом куда интересней и продуктивней», — говорила она.

Артистка ведет закрытый образ жизни, однако не стала затворницей. Деталями своей жизни Крылова поделилась в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

«Не люблю слово „одиночество“ — уединение. Мне, правда, с собой никогда не бывает скучно. Я читаю, разговариваю со своим оставшимся незначительным количеством друзей. Я до сих пор езжу на машине. В этом году ездила в Кострому, свою деревню. Я люблю очень это место. Лес — это моя страсть, причем лес, который наполнен грибами. Я так люблю смотреть, как они растут. Я с ними разговариваю», — рассказала актриса в 2022 году.

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