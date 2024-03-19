Заслуженная артистка РСФСР Людмила Крылова известна ролями в фильмах «Добровольцы», «Сверстницы», «Живые и мертвые» и многолетней работой в театре «Современник». Как сейчас складывается жизнь актрисы, какие последние новости выходили о ней?
Чем известна Людмила Крылова
Людмила Крылова родилась 2 октября 1938 года в Москве. После окончания школы поступила в Щепкинское училище. Профессию она выбрала после того, как посетила пьесу «Вечно живые», где играл артист Олег Табаков. На первом курсе она начала работать в театре «Современник», исполняя роль мальчика в спектакле «Одна ночь».
Полноценный дебют Крыловой в кино состоялся в ленте «Добровольцы». Артистка согласилась на роль после того, как узнала, что в проекте примет участие Табаков, однако он не стал сниматься. Встретиться с кумиром актриса смогла только во время съемок в ленте «Молодо-зелено».
Известность Людмиле Крыловой принесла мелодрама «Сверстницы». Позднее она снялась в лентах «Битва в пути», «Живые или мертвые», «Крутой маршрут» и других.
Что известно о личной жизни Людмилы Крыловой
На съемках картины «Молодо-зелена» у Людмилы Крыловой начались отношения с Олегом Табаковым. Они поженились в 1959 году. В браке родились сын Антон и дочь Александра. В середине 80-х о личной жизни Табакова начали распространяться слухи о его романе с Мариной Зудиной, которая на тот момент училась на его курсе. Подать на развод артист решился только в 1994 году.
Спустя годы после расставания с Олегом Табаковым Крылова призналась, что простила бывшего супруга, однако забыть его поступок не может.
«От разводов никто не застрахован. Единственное, хотелось, чтобы мой развод был более человеческий, потому что... понимаете, если б я одна была и разводилась с ним, но я должна была подумать о детях, которым, может быть, тяжелее. Но все проходит, проходят обиды. Простить — все давно прощено, но не забыто», — сказала актриса KP.RU.
Олег Табаков умер 12 марта. Ни Людмила Крылова, ни ее с артистом дочь не посетили церемонию прощания с актером. На ней присутствовал только старший наследник Антон Табаков.
Чем сейчас занимается Людмила Крылова
Людмила Крылова с 2008 года не снимается в кино. На настоящий момент 85-летняя артистка продолжает работать в театре «Современник». Она выходит на сцену в спектакле «Интуиция». По словам артистки, в последние годы она не получала хороших предложений от кинематографистов.
«В надежде на что-то хорошее, может быть, в моем возрасте повезет, и будут какие-то роли. Не знаю. Я вообще не очень любила кино: камера меня напрягала всегда. А общение со зрительным залом куда интересней и продуктивней», — говорила она.
Артистка ведет закрытый образ жизни, однако не стала затворницей. Деталями своей жизни Крылова поделилась в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.
«Не люблю слово „одиночество“ — уединение. Мне, правда, с собой никогда не бывает скучно. Я читаю, разговариваю со своим оставшимся незначительным количеством друзей. Я до сих пор езжу на машине. В этом году ездила в Кострому, свою деревню. Я люблю очень это место. Лес — это моя страсть, причем лес, который наполнен грибами. Я так люблю смотреть, как они растут. Я с ними разговариваю», — рассказала актриса в 2022 году.
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