Козловский, слухи о разводе, съемки: как живет актриса Мария Андреева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Мария Андреева

Актриса Мария Андреева снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о личной жизни артистки?

Чем известна Андреева

Мария Андреева родилась 12 июля 1986 года в Кировограде. В детском возрасте вместе с семьей переехала в Москву.

Окончила Высшее театральное училище имени Щепкина. В кино артистка дебютировала в 2007 году в картине «Ностальгия по будущему».

Также Андреева снималась в проектах «Перестройка», «Книга мастеров», «Духless», «Алиса в Зазеркалье», «Истребители», «Духless-2», «София», «Обычная женщина», «Годунов», «Годунов. Продолжение», «Серебряный волк», «Чернобыль», «Молчание» и других. Всего в ее фильмографии более 40 работ.

«Страшит равнодушие, когда вижу, что у актера все спокойно, „нормально“. А если подумать: что такое нормально? Это слово вообще запретить надо: для балерины „нормально“ крутить 35 фуэте, для наркомана „нормально“ употреблять наркотики ежедневно, а для артиста „нормально“ быть не должно. Когда не видишь личного отношения, личной боли и личных мыслей, то это здорово пугает. Для меня лучше плохо, неверное, жестоко, чем никак. Поэтому артист, как мне видится, чтобы „не закостенеть“, должен себя теребить, чтобы не было „нормально“», — говорила актриса.

Что известно о личной жизни Андреевой

Мария Андреева не раскрывает подробности личной жизни. После съемок в картине «Духless» ей приписывали роман с актером Данилой Козловским, но ни она, ни он эту информацию не подтверждали. При этом артистка отмечала, что «была сражена» талантом Козловского.

«Я видела Данилу. Мы встретились на пробах, и я вообще была сражена, влюблена. Он к тому времени уже снялся в прекрасном фильме „Гарпастум“. И мы были такие две театральные мыши с ним. Постоянно разговаривали. Мы были театральные актеры, случайно залетевшие в кино», — вспоминала Андреева.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Мария Андреева перед началом церемонии вручения национальной кинопремии России «Золотой орел»

В 2018 году артистка вышла замуж за стоматолога Антона Худнадзе, который старше ее на 10 лет. В 2020 году у пары родился сын Илья.

В СМИ неоднократно появлялась информация о расставании супругов, однако Андреева подобные новости не комментировала.

Чем Андреева занимается сейчас

Мария Андреева продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в постановках «Алиса в Зазеркалье», «Души», «Гуси-лебеди и Баба-яга», «Приключения озорной девчонки», «Приключения кота Леопольда», «Вишневый сад», «Рыжий», «Сказка Арденнского леса», «Каменный цветок (Хозяйка Медной горы)», «Волки и овцы» и «Сказка про Емелины чудеса и царевну Несмеяну».

В 2023 году артистка снялась в картине «Не скажу».

«Мне очень понравилось, что это жанровая история, с неким „плюсом“, когда все немного преувеличенно, это было понятно по комедийным ярким диалогам, по драматургическим коллизиям. И моя роль подразумевала актерское существование немного в утрированном ключе, быть чуть ярче, чем обычно. Это преувеличение, с одной стороны, не лишает зрительского доверия, а с другой — подчеркивает и драму, и комедию, которые были заложены в сценарии. Сейчас в кино есть тенденция играть реализм, достоверность, граничащую с документальностью. Но „Не скажу“ — другое кино, оно более яркое, и, как актрисе, мне было очень интересно играть в таком проекте: ведь надо было чувствовать и удерживать баланс между достоверностью и фантазией», — говорила Андреева про этот проект.

В скором времени также должен выйти сериал «Первый номер» с ее участием.

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