«Я никогда не получала роли через постель»: как живет Александра Бортич

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александра Бортич

Актриса Александра Бортич активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о ее личной жизни, кто из коллег критиковал артистку?

Чем известна Бортич

Александра Бортич родилась 24 сентября 1994 года в Светлогорске. В 10-летнем возрасте вместе с мамой переехала в Москву, где занималась в театральной студии. Бортич захотела связать свою жизнь с кино, но не прошла по конкурсу в театральный вуз и устроилась в кафе официанткой.

При этом она продолжила посещать кастинги и пробы. В кино Бортич дебютировала в 2014 году в картине «Как меня зовут». Также актриса снималась в проектах «Духless 2», «Викинг», «Полицейский с Рублевки», «Квартет», «Холоп», «Любовницы», «Орел и решка. Кино», «Кто там?» и других.

Всего в фильмографии Бортич более 50 работ.

Что известно о личной жизни Бортич

Первый раз Александра Бортич вышла замуж в 2016 году. Тогда ее избранником стал рэп-исполнитель Вячеслав Воронцов (Мезза). Пара развелась в 2018 году.

Следующим мужем Бортич стал бизнесмен Евгений Савельев. В 2020 году у супругов родился сын Александр.

«Мне очень повезло с Женей. И, судя по тому, что у нас ребенок и мы вместе — это лучшие отношения в жизни. Равноправие — это все классно, я полностью за. Но мне приятно, когда мне открывают дверь, ухаживают за мной, мне нравится чувствовать себя девочкой, слабой», — говорила артистка.

Однако в 2023 году Бортич и Савельев объявили о расставании. При этом актриса отметила, что сохранила с бывшим возлюбленным хорошие отношения.

«Ребята, всем привет! Мы решили вам рассказать, что не вместе уже какое-то время. Но мы навсегда любим и уважаем друг друга, вместе воспитываем нашего сына. У нас все хорошо. Спасибо за внимание», — написала она в микроблоге.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Александра Бортич с бизнесменом Евгением Савельевым

Почему Бортич поругалась с Кологривым

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый подверг критике идею, что можно стать профессиональным артистом, не имея соответствующего образования. В этом контексте он упомянул Александру Бортич.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — высказался Кологривый в интервью Эльдару Джарахову.

Бортич на фоне критики коллеги опубликовала пост в соцсетях. Она не упомянула в нем Кологривого, но подтвердила, что у нее отсутствует актерское образование, поскольку она дважды пыталась поступить в театральное училище, но не сдала вступительные экзамены.

Бортич также подчеркнула, что никогда не называла себя «гениальной актрисой» и не понимает, почему с первого ее появления на экране она вызывает в людях раздражение.

«Я всегда просто была собой. Возможно, это и бесит людей. Я не знаю. Есть ли у меня проекты, за которые мне стыдно? Да. Хотела бы я сделать иначе? Думаю, нет. Плюс я никогда не позволю себе обсуждать свое отношение к этим проектам в публичном поле. Никогда. То же самое про коллег. Это просто непозволительно», — прокомментировала артистка.

Бортич отметила, что никогда не оправдывалась за свою работу, однако сейчас «настало время». Она указала, что честно получила каждую свою роль.

«Ни одна моя роль или работа не досталась мне по блату или, прости господи, через постель», — добавила актриса.

Чем сейчас занимается Бортич

Александра Бортич продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в постановке «Комедия двенадцатой ночи».

В 2023 году актриса снялась в картинах «Фишер», «Я богиня», «Танцуй, Селедка!» и «Блеск». В скором времени также должны выйти проекты «Игры», «Первый номер» и «ФГУП ЛУЧ» с ее участием.

Читайте также:

Куда пропала и как сейчас живет актриса Любовь Полехина

«Хочу себя изолировать от россиян»: куда пропала актриса Ада Роговцева

«Ругается матом и не держит себя в руках»: где сейчас актриса Анна Казючиц