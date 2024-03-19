Германия, брак с поклонницей, новый сериал: как живет актер Олег Андреев

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Олег Андреев

Заслуженный артист России Олег Андреев обрел популярность благодаря роли лейтенанта Андрея Рыданова в сериале «Улицы разбитых фонарей». Что известно о карьере и личной жизни актера, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Олег Андреев

Актер родился 2 мая 1975 года в городе Дрездене в семье офицера-танкиста. Из-за особенностей работы отца Андреев с родителями несколько раз переезжали, сначала в Монголию, позднее в Новочеркасск и Выборг, а затем вернулись в Германию.

«Это большая часть моей жизни. Я следил, как все менялось, как рушилась Берлинская стена. В 1988 году я ездил на экскурсию, и нам показывали эту стену как достопримечательность, а в 1992-м я уже стоял на другой стороне и спокойно прогуливался по западной части Берлина. Удивительно. <...> Через 10-15 лет, после объединения Германии, мы с друзьями-одноклассниками поехали в ГДР, видели наши дома, где мы жили, видели наши гарнизоны. Немцы, конечно, пытались все это сравнять с землей. Все, что связано с Западной группой войск, они выкорчевали», — рассказал он журналу «Теленеделя».

Олег Андреев после окончания школы переехал из Дрездена в Санкт-Петербург. Его приняли на работу в Дом культуры. Он стал студентом культпросветучилища, а позднее окончил Государственный институт сценических искусств. После получения высшего образования артист устроился в труппу Театра им. Ленсовета.

Известность к Андрееву пришла после съемок в сериалах «Убойная сила», «Каменская» и главной роли в девятом сезоне ленты «Улицы разбитых фонарей». Артист изначально играл эпизодические роли в картине, однако был утвержден на роль старшего лейтенанта Андрея Рыданова. Позднее он также снялся в проектах «Бандитский Петербург», «Спецназ», «Свой-чужой», «Следователь Тихонов» и других.

Что известно о личной жизни Олега Андреева

Олег Андреев женат. Со своей супругой Анастасией он познакомился благодаря актеру Константину Хабенскому. Девушка была его поклонницей и посещала все спектакли.

«Моя жена Настя была ярой театралкой и поклонницей Кости, ходила на все его спектакли, и не по одному разу. Однажды после спектакля спускаюсь в метро и слышу: „Вы Олег Андреев? Спасибо за искреннюю игру“. Вижу перед собой красивую девушку и отвечаю: „Огромное пожалуйста!“» — рассказывал Андреев.

Между Олегом Андреевым и поклонницей Хабенского сначала были дружеские отношения, которые со временем переросли в романтические. Они расписались в 2002 году, а спустя год стали родителями дочери Анны. В 2009 и 2018 годах у пары также родились сыновья Роман и Виктор.

Чем сейчас занимается Олег Андреев

Олег Андреев является актером Театра им. Ленсовета и в настоящий момент задействован в четырех спектаклях. В 2023 году он был удостоен звания «Заслуженный артист России».

Работу в театре Андреев совмещает со съемками в кино. В марте на телеканале НТВ стартовал показ пятого сезона сериала «Пять минут тишины», где артист играет одну из главных ролей. Также актер снимается в продолжении детектива «Орлинская».

Свободное от работы время артист предпочитает проводить с семьей и ездить в путешествия.

«Я на машине сам объехал всю Карелию, Север, Серебряное кольцо России, Золотое кольцо России. Северные города у нас потрясающие. Есть еще, конечно, дача», — отметил Олег Андреев.

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