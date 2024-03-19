«Украинцы нам никакие не братья»: где сейчас актриса Елена Ксенофонтова

Фото: Пресс-служба СТС/ТАСС

Актриса Елена Ксенофонтова во время съемок сериала «Кухня. Война за отель»

Актриса Елена Ксенофонтова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно про личную жизнь артистки и ее состояние здоровья?

Чем известна Ксенофонтова

Елена Ксенофонтова родилась 17 декабря 1972 года в городе Хромтау Актюбинской области Казахстана. Позже вместе с семьей переехала в Серпухов в Подмосковье.

Училась на актерском отделении во ВГИКе. В кино дебютировала в 1992 году в комедии «Бабник-2».

Также Ксенофонтова снималась в картинах «Тайга. Курс выживания», «Курсанты», «Театр обреченных», «Ярик», «Дочки-матери», «Женщина, не склонная к авантюрам», «Зачем ты ушел?», «Ночь закрытых дверей», «Кухня», «Право на правду», «Отель Элеон», «Волшебный карандаш», «Кухня. Война за отель», «Новенький», «Не оглядывайся назад» и других. Всего в фильмографии артистки более 40 работ.

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Актеры Елена Ксенофонтова и Дмитрий Ульянов на сцене во время премьеры спектакля «Хомяк на мостовой»

Что известно о личной жизни Ксенофонтовой

Первый раз Елена Ксенофонтова вышла замуж в 19-летнем возрасте. Ее избранником стал Игорь Липатов. Пара развелась, поскольку у актрисы появился другой мужчина.

«Когда у меня появился другой, я не могла рассказать мужу. Я написала письмо, положила его на клавиатуру и уехала», — вспоминала Ксенофонтова.

В 2002 году на съемках картины «Тайга. Курс выживания» артистка познакомилась с продюсером Ильей Неретиным, за которого вскоре вышла замуж. В браке родился сын Тимофей, но отношения тоже закончились разводом.

Следующим супругом артистки стал адвокат Александр Рыжих. В 2011 году у пары родилась дочь Софья.

В 2016 Рыжих подал на Ксенофонтову в суд за побои, на него было заведено уголовное дело. Сама актриса утверждала, что ее муж был не в себе, избивал ее и пытался задушить, а она, защищаясь, поцарапала его ногтями. Несмотря на предоставленные доказательства и зафиксированные медиками побои, суд тогда вынес Ксенофонтовой обвинительный приговор.

«Он унижал меня морально, как женщину, человека. Спустя два с половиной года после рождения дочери я осознала, что он меня ненавидит. Я узнала, что он живет с другой семьей. Тогда я переехала в комнату дочери. За это муж скрутил мне руку, кинул на пол. Я боялась, что он сломает мне руку», — вспоминала артистка.

В 2017 году Рыжих обвинил бывшую супругу в подготовке убийства. Причиной стали ее эмоциональные высказывания на ток-шоу.

Спустя время суд удовлетворил апелляцию Ксенофонтовой, ее полностью оправдали. Однако имущественный спор продолжился.

Разборки между Рыжих и Ксенофонтовой закончились в 2020 году, актриса выиграла суд.

В 2022 году актриса вышла замуж за адвоката Алексея Куликова.

«В моей жизни он появился вдруг, неожиданно, нежданно. Прошло совсем немного времени с того момента, как мы... сошли с ума, но достаточно, чтобы осознать реальность происходящего. А я все еще почти каждый день удивляюсь: „Муж?“ ...Да, и так бывает. И так здорово, что это с нами! Люблю тебя», — признавалась она в соцсетях.

Что известно об избиении сына Ксенофонтовой

В 2020 году сына Елены Ксенофонтовой Тимофея избили в Москве. Двое мужчин напали на наследника актрисы, он провел в больнице полмесяца. У Тимофея были диагностированы перелом носа в двух местах, множество гематом, сотрясение. Также ему сломали очки.

От агрессоров сына Ксенофонтовой отбил неизвестный мужчина. Он и помог ему добраться до больницы.

«Искренне, от всей души, от всего материнского сердца я хочу поблагодарить молодого человека, который отбил моего сына и довел его до ближайшего торгового центра (к сожалению, я не знаю ни вашего имени, ни координат); врачей скорой помощи и приемного отделения Филатовской больницы», — писала артистка в соцсетях.

Что известно о состоянии здоровья Ксенофонтовой

В 2022 году Елена Ксенофонтова рассказала о продолжительной борьбе с тяжелой болезнью.

«Официально мне не поставили диагноз, его не смогли определить. Я поступила в институт, были дичайшие головные боли, рвоты, очень неприятно. Было написано: „Общие изменения головного мозга“. При этом как минимум два врача мне говорили, что это рак. Столько лечиться, сколько в меня кололи... Это долгая история. До состояния овоща при не поставленном точно диагнозе. Меня залечили до такой степени, что я по пути приобрела еще несколько болячек», — вспоминала она.

Ксенофонтова отметила, что один из врачей посоветовал ей «договориться» со своим организмом.

«Мне врач один сказал, хотя, наверное, он не имел на это права: «Знаете, Лена, область, вокруг которой крутится ваш диагноз, настолько не изучена... Мне жалко на вас смотреть, вас просто убьют, залечат непонятно от чего. Если вы сможете научиться договариваться со своей болезнью и подбирать анальгетики, вы будете жить», — делилась актриса.

Сейчас она продолжает принимать таблетки, но стала меньше тревожиться по этому поводу и паниковать. Болезнь укрепила веру Ксенофонтовой в Бога.

«Мне кажется, что ситуация с болезнью — еще одно подтверждение существования Бога и его промысла», — добавила артистка.

Что Ксенофонтова говорила о спецоперации

Елена Ксенофонтова после начала спецоперации заявила, что ей не стыдно быть русской.

«Я могу как угодно относиться к спецоперации, но почему мне должно быть стыдно, что я русская? Какого черта? Почему вчера люди, которые восхищались спортсменами, достижениями России, сегодня так себя ведут?» — комментировала она KP.RU.

По мнению артистки, происходящие события обнажили все, что до этого скрывалось.

«Получается, мы никакие не братья. Тогда почему вы, не брат, меня упрекаете и кричите? Давайте определимся. Теперь на Украине выросли несколько поколений, которые воспитали в ненависти к России, а не просто в отрицании родства. Там много адекватных людей, но все мы привыкаем жить в определенной среде», — возмущалась Ксенофонтова.

В интервью Вячеславу Манучарову актриса также отмечала, что переживает из-за резко изменившегося отношения к России и ее гражданам со стороны некоторых украинцев. По ее словам, ненависть к русскому народу на Украине воспитывалась на протяжении нескольких поколений.

Чем Ксенофонтова занимается сейчас

Елена Ксенофонтова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Каля-Маля», «Хомяк на мостовой» и «Музей».

В кино артистка последний раз снималась в 2022 году — тогда вышла картина «Молодой человек» с ее участием.

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