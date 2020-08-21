Сына звезды сериала «Кухня» жестоко избили в Москве

https://static.news.ru/photo/5d249ce2-e46f-11ea-894c-fa163e074e61_660.jpg Елена Ксенофонтова Фото: elena_ksenofontova_official/instagram.com

Две недели назад в Москве неизвестными мужчинами был жестоко избит сын звезды сериала «Кухня» Елены Ксенофонтовой. Актриса рассказала об этом на своей официальной странице в социальной сети.

Она начала свой пост со слов «починили моего красавчика». Ксенофонтова сообщила, что её сын находился в больнице полмесяца. Две недели назад на молодого парня напали двое мужчин примерно 35 лет. Никакого повода для потасовки ребёнок артистки им не давал. Они начали драку и жестоко избили пострадавшего. У сына Феоктистовой были диагностированы перелом носа в двух местах, множество гематом, сотрясение. Кроме того, парню сломали очки.

Как подчеркнула Феоктистова, её ребёнка от агрессоров отбил неизвестный мужчина, который помог ему добраться до больницы.

Искренне, от всей души, от всего материнского сердца я хочу поблагодарить молодого человека, который отбил моего сына и довёл его до ближайшего торгового центра (к сожалению, я не знаю ни вашего имени, ни координат); врачей скорой помощи и приёмного отделения Филатовской больницы, — написала артистка в Instagram.

Кроме того, она поблагодарила врачей и медсестёр Филатовской больницы из лор-отделения, а также своих родных и близких.

Как ранее сообщал NEWS.ru, участница «Дома-2» Екатерина Скалон была жестоко избита на телестройке и госпитализирована с травмами в больницу. За 23-летней девушкой приезжала скорая.

По одной из версий, Скалон стала жертвой избиения одним из молодых людей, с которым пыталась строить отношения.