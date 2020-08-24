16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

«Цель была меня посадить»: Ксенофонтова рассказала о судах с отцом дочери

11:05, 25 августа 2020
Елена Ксенофонтова Елена Ксенофонтова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова раскрыла подробности победы в суде над гражданским мужем Александром Рыжих. По её словам, экс-возлюбленный хотел отобрать у неё дочь, а саму её — посадить в тюрьму.

Цель Рыжих была проста и понятна — меня посадить. Шли бесконечные суды. Я жила от суда к суду. Очень было сложно расслабиться. Когда меня признали невиновной, то у меня не было слёз. Эмоций просто не осталось. Я сейчас смогу отдохнуть полгода, пока человек не придумывает чего-нибудь ещё, — поделилась она в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

По словам актрисы, за последние четыре года она участвовала в более чем двухстах заседаниях. Когда они закончились, артистка закричала от счастья.

Я почти оглохла от счастья. У меня уже за эти годы выработалась защитная реакция организма. Было всего двести заседаний, — призналась Ксенофонтова.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÑÐ¼Ð°Ð¹ÑÐµ, ÑÑÐ¾ ÑÑÐ¸ÑÐ°ÐµÑÐµ Ð½ÑÐ¶Ð½ÑÐ¼, Ð½Ð¾ Ñ Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð³Ñ, Ð° Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð¾Ðµ Ð½Ðµ ÑÐ¾ÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐµ Ð´ÐµÑÐ¶Ð°ÑÑ ÑÑÐ¾ Ð² ÑÐµÐ±Ðµ! ÐÐµ ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ. ÐÐ¾ÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑÐ¾ ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ - ÐÐÐÐÐÐ!!! Ð§ÐµÑÑÑÐµ Ð³Ð¾Ð´Ð°. Ð§ÐµÑÑÑÐµ Ð³Ð¾Ð´Ð° Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ñ "ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐºÐ¸Ð¼Ð¸ Ð¿ÐµÑÐµÐ±ÐµÐ¶ÐºÐ°Ð¼Ð¸" Ð¾Ñ Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÑÑÐ° Ð´Ð¾ Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÑÑÐ°, Ð¾Ñ Ð·Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð¾ Ð·Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ñ, Ð¾Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð²Ð¾ÐºÐ°ÑÐ¸Ð¸ Ð´Ð¾ ÑÐ»ÐµÐ´ÑÑÑÐµÐ³Ð¾ ÑÐ½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ. Ð§ÐµÑÑÑÐµ Ð³Ð¾Ð´Ð° ÑÑÐ´ÐµÐ±Ð½ÑÑ ÑÑÐ¶Ð±, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐ¼ Ð¿ÑÐµÐ´ÑÐµÑÑÐ²Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð¸ Ð´ÐµÐ²ÑÑÑ Ð»ÐµÑ ÑÐ¸Ð·Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¸ Ð¿ÑÐ¸ÑÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸ÑÐµÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð»Ð¸Ñ!!! Ð§ÐµÑÑÑÐµ Ð³Ð¾Ð´Ð° Ñ Ð²ÑÐ½ÑÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð° Ð±ÑÐ»Ð° Ð½ÐµÑÑÑÐ°Ð½Ð½Ð¾ Ð´Ð¾ÐºÐ°Ð·ÑÐ²Ð°ÑÑ, ÑÑÐ¾ Ð½Ðµ ÑÑÐ»Ð¸Ð³Ð°Ð½ÐºÐ°, Ð½Ðµ ÑÐ±Ð¸Ð¹ÑÐ°, Ð½Ðµ Ð¼Ð¾ÑÐµÐ½Ð½Ð¸ÑÐ°; ÑÑÐ¾ Ð´Ð¾ÑÑÐ¾Ð¹Ð½Ð° Ð½Ð°Ð·ÑÐ²Ð°ÑÑÑÑ Ð¼Ð°ÑÐµÑÑÑ, Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑÐ¾ Ð½Ðµ Ð½Ð°ÑÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½ÐºÐ°, Ð½Ðµ Ð¿ÑÑÐ½Ð¸ÑÐ°, Ð½Ðµ ÑÑÐ½ÐµÑÐ´ÐºÐ°, ÑÑÐ¾ Ð¿ÑÐ¸ÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸ Ð·Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð²Ð° Ð¸ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¾ Ð»ÑÐ±Ð»Ñ ÑÐ²Ð¾Ð¸Ñ Ð´ÐµÑÐµÐ¹. Ð ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ ÐÐÐÐÐÐ! ÐÑÑÑÑ Ð¾ÑÐµÑÐµÐ´Ð½Ð°Ñ. ÐÑÑÑÑ, Ð²Ð¾Ð²ÑÐµ Ð½Ðµ Ð³Ð°ÑÐ°Ð½ÑÐ¸ÑÑÑÑÐ°Ñ ÑÐ¾Ð³Ð¾, ÑÑÐ¾ ÑÐµÑÐµÐ· Ð¿Ð°ÑÑ Ð¼ÐµÑÑÑÐµÐ² Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¾Ð¿Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ½Ñ Ð½Ðµ Ð¿ÑÐ¸Ð´ÑÐ¼Ð°ÐµÑ ÐµÑÐµ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹-Ð½Ð¸Ð±ÑÐ´Ñ Ð¸Ð·Ð²ÑÐ°ÑÐµÐ½Ð½ÑÐ¹ Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ð´ Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°ÑÐ°Ð»Ð° Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑÐ´ÐµÐ±Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÑÑÐ°, Ñ ÑÐµÐ»ÑÑ Ð¾ÐºÐ¾Ð½ÑÐ°ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¾ÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾ÐµÐ¹ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ (Ð²ÐµÐ´Ñ ÑÐ°Ð½ÑÐ°Ð·Ð¸Ñ ÐµÐ³Ð¾ Ð² ÑÑÐ¾Ð¼ ÑÐ¼ÑÑÐ»Ðµ, ÐºÐ°Ðº Ð¸ Ð¶Ð°Ð¶Ð´Ð° Ð¼ÐµÑÑÐ¸, Ð±ÐµÐ·Ð³ÑÐ°Ð½Ð¸ÑÐ½Ñ), Ð½Ð¾ ÐÐÐÐÐÐ!!! ÐÐ¸ÐºÑÐ¾ÑÐ¸Ñ ÐÐ°Ð½Ð¸Ð»ÑÑÐµÐ½ÐºÐ¾ Ð¸ ÐÐ°ÑÐ¸Ñ ÐÐ»ÑÑÐ°ÑÐµÐ²Ð°, Ð¼Ð¾Ð¸ Ð¿ÑÐµÐºÑÐ°ÑÐ½ÑÐµ Ð°Ð´Ð²Ð¾ÐºÐ°ÑÑ, Ð²Ñ Ð´Ð°Ð¶Ðµ Ð¿ÑÐµÐ´ÑÑÐ°Ð²Ð¸ÑÑ ÑÐµÐ±Ðµ Ð½Ðµ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑÐµ, ÐºÐ°Ðº Ñ Ð²Ð°Ð¼ Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°ÑÐ½Ð°!!!! ÐÑ Ð½Ðµ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð½Ð°ÑÑÐ¾ÑÑÐ¸Ðµ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸, Ð²Ñ Ð»ÑÐ´Ð¸ Ñ Ð¡ÐÐ ÐÐ¦ÐÐ!!! Ð Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¾ ÐÑÐ°ÑÐ°Ð²Ð¸ÑÑ!!! Ð¡Ð¿Ð°ÑÐ¸Ð±Ð¾!!!! Ð¥Ð¾ÑÐµÑÑÑ ÑÐ¼ÐµÑÑÑÑÑ Ð¸ Ð²ÑÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾. Ð¥Ð¾ÑÐµÑÑÑ ÑÐ¿Ð°ÑÑ. Ð¥Ð¾ÑÐµÑÑÑ ÑÐ¶Ðµ Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ Ð½Ð°ÑÐ°ÑÑ Ð¶Ð¸ÑÑ!!! #ÐÐ»ÐµÐ½Ð°ÐÑÐµÐ½Ð¾ÑÐ¾Ð½ÑÐ¾Ð²Ð° #ÑÑÐ´ #Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ´Ð° #ÐÐ¸ÐºÑÐ¾ÑÐ¸ÑÐÐ°Ð½Ð¸Ð»ÑÑÐµÐ½ÐºÐ¾ @vbdanilchenko #ÐÐ°ÑÐ¸ÑÐÐ»ÑÑÐ°ÑÐµÐ²Ð° @mklyuchareva #Ð°Ð´Ð²Ð¾ÐºÐ°ÑÑ

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ»ÐµÐ½Ð° ÐÑÐµÐ½Ð¾ÑÐ¾Ð½ÑÐ¾Ð²Ð° (@elena_ksenofontova_official)

С Александром Рыжих актриса жила с 2011 года. В 2016 году пара со скандалом распалась. У них есть девятилетняя дочь София,также Ксенофонтова воспитывает сына от первого брака Тимофея. Первенец актрисы родился в браке с продюсером Ильёй Неретиным.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ксенофонтова рассказала об избиении её сына двумя неизвестными мужчинами. Она поведала об этом на своей официальной странице в социальной сети. Актриса сообщила, что её сын находился в больнице полмесяца. Две недели назад на молодого парня напали двое неизвестных примерно 35 лет. Никакого повода для потасовки ребёнок артистки им не давал. Они начали драку и жестоко избили пострадавшего. У сына артистки были диагностированы перелом носа в двух местах, множество гематом, сотрясение.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео