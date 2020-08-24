«Цель была меня посадить»: Ксенофонтова рассказала о судах с отцом дочери

https://static.news.ru/photo/f2acd538-e6ac-11ea-9569-fa163e074e61_660.jpg Елена Ксенофонтова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова раскрыла подробности победы в суде над гражданским мужем Александром Рыжих. По её словам, экс-возлюбленный хотел отобрать у неё дочь, а саму её — посадить в тюрьму.

Цель Рыжих была проста и понятна — меня посадить. Шли бесконечные суды. Я жила от суда к суду. Очень было сложно расслабиться. Когда меня признали невиновной, то у меня не было слёз. Эмоций просто не осталось. Я сейчас смогу отдохнуть полгода, пока человек не придумывает чего-нибудь ещё, — поделилась она в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

По словам актрисы, за последние четыре года она участвовала в более чем двухстах заседаниях. Когда они закончились, артистка закричала от счастья.

Я почти оглохла от счастья. У меня уже за эти годы выработалась защитная реакция организма. Было всего двести заседаний, — призналась Ксенофонтова.

С Александром Рыжих актриса жила с 2011 года. В 2016 году пара со скандалом распалась. У них есть девятилетняя дочь София,также Ксенофонтова воспитывает сына от первого брака Тимофея. Первенец актрисы родился в браке с продюсером Ильёй Неретиным.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ксенофонтова рассказала об избиении её сына двумя неизвестными мужчинами. Она поведала об этом на своей официальной странице в социальной сети. Актриса сообщила, что её сын находился в больнице полмесяца. Две недели назад на молодого парня напали двое неизвестных примерно 35 лет. Никакого повода для потасовки ребёнок артистки им не давал. Они начали драку и жестоко избили пострадавшего. У сына артистки были диагностированы перелом носа в двух местах, множество гематом, сотрясение.