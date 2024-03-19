«В США мне пришлось выживать»: куда пропал актер Сергей Насибов

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Сергей Насибов

Актер Сергей Насибов прославился благодаря ролям в фильмах «Школьный вальс», «Чужая дочь», «Прощание славянки». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Сергей Насибов

Сергей Насибов родился 30 июня 1958 года в Сухуми. В юношеском возрасте он вместе с родителями переехал из Абхазии в подмосковный Троицк. Окончив школу, он поступил в ГИТИС. Затем артиста приняли в труппу театра имени Владимира Маяковского.

Первую роль в кино Насибов получил в студенческие годы — он сыграл главного персонажа в фильме «Школьный вальс». Позднее он также появился в лентах «Взлет», «Избирательность по соседнему каналу», «Прощание славянки». Современному зрителю артист знаком по съемкам в сериалах «Склифосовский», «Дело Батагами», «Спящие», «Чужая дочь» и «Непрощенный». Всего в его фильмографии около 30 работ.

Что известно о жизни Насибова в США

В 1988 году актер поехал к друзьям в Америку и решил остаться в Штатах. Он практически не владел английским языком, из-за чего не мог продолжить актерскую карьеру за рубежом.

Насибов в США первое время занимался продажей автомобилей и был менеджером в спортивном клубе. Затем он устроился работать риелтором и заработанные деньги вложил в приобретение собственного дома.

«Когда я переехал в Америку, красил дома, чтобы прожить», — рассказал актер в 2015 году программе «Рожденные в СССР».

Фото: РИА Новости Кадр из фильма режиссера Павла Любимова «Школьный вальс». В роли Гоши Кораблева — Сергей Насибов, Зоси Кнушевицкой — Елена Цыплакова

В 2009 году Сергея Насибова пригласили на съемочную площадку американского фильма «Руслан», где он сыграл русского бандита Илью. Его партнером по съемочной площадке был актер Стивен Сигал. В 2010 году артист вернулся в Россию и начал активно сниматься в кино.

Что известно о личной жизни Насибова

Первой женой Сергея Насибова стала Екатерина Дурова, дочь актера Льва Дурова. В 1979 году у них родилась дочь Екатерина. Она не пошла по стопам родителей и окончила факультет религиоведения в гуманитарном институте. Отношения супругов испортились после того, когда актер влюбился в коллегу Наталью Гундареву.

После развода Насибов переехал к Гундаревой, однако их роман продлился три года. Затем актер переехал в США, где познакомился с русской эмигранткой Веттой. Они поженились и родили дочь Анастасию. Когда артист принял решение вернуться в Россию, супруга отказалась ехать с ним. Пара сохранила дружеские отношения, артист регулярно ездил в Калифорнию к наследнице.

«С Веттой мы развелись, но она все равно моя жена. Бывшая», — говорил Насибов.

После двух браков Сергей Насибов не пытался наладить личную жизнь. Он сосредоточился на общении с детьми и воспитании внуков.

Чем сейчас занимается Сергей Насибов

Сергей Насибов более пяти лет не снимается в кино. Последний раз он появился на экране в 2018 году в ленте «Непрощенный». Также артист не задействован в спектаклях.

Сейчас 65-летний актер ведет закрытый образ жизни. Он увлекается живописью. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он часто публикует снимки из своей личной жизни, а также фотографии дочери Анастасии. В личном блоге Насибов выкладывает и свои картины, но никак не комментирует их.

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