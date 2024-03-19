«У меня есть сожаление из-за отмены»: где сейчас певец Альберт Асадуллин

Фото: Максим Туманов/ITAR-TASS

Альберт Асадуллин

Заслуженный артист РСФСР Альберт Асадуллин продолжает творческую деятельность. Где он выступит в ближайшее время, что известно о личной жизни музыканта?

Чем известен Асадуллин

Альберт Асадуллин родился 1 сентября 1948 года в Казани. Учился в Казанском художественном училище. В 1974 году окончил Академию художеств, получив диплом архитектора.

Во время обучения в академии Асадуллин стал петь в самодеятельном ансамбле «Призраки». В 1975 году начал заниматься вокалом профессионально и получил приглашение в ВИА «Поющие гитары» на главную роль в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика».

В 1975–1980 годах артист гастролировал в составе ВИА «Поющие гитары» по всему Советскому Союзу.

В 1979-м на VI Всесоюзном конкурсе артистов эстрады Асадуллин был удостоен звания лауреата первой премии и второй премии на Международном конкурсе «Золотой Орфей». Тогда он начал сольную карьеру.

В 1980 году создал ансамбль «Пульс» при Ленконцерте. В 1984–1988 годах музыкант был солистом Липецкой областной филармонии.

В 1988 году Асадуллину было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР».

В 2000-е годы он был солистом Государственного концертно-филармонического учреждения «Петербург-концерт».

«В песне для меня действительно важна поэзия. Порой я исполняю вещи малоизвестных авторов, такие как „Душа“ Букова. А песню „Разве это не чудо?“ из фильма „Маленький Мук“ мне предложил замечательный советский композитор Марк Минков. Он позвонил и сказал: „Алик, я никого не слышу в этой песне, кроме тебя, спой ее“. Я согласился, но глубинный, философский смысл текста, заложенный Юрием Энтиным, понял гораздо позже. Так бывает с шедеврами: мы начинаем исполнять их, полюбив за красивые стихи, мелодии и гармонии. А потом вдруг они раскрываются особыми гранями, как бриллианты. Так было и с самой великой в моем репертуаре песней — „Дорога без конца“», — вспоминал певец.

Что известно о личной жизни Асадуллина

От первого брака у Альберта Асадуллина есть сын Владислав. Он родился в 1970 году и стал художником-дизайнером.

Второй супругой музыканта стала театральный менеджер Елена, которая младше его на 30 лет. В браке родились две дочери — Алина и Алиса.

«Муж говорит, что благодаря мне и детям помолодел на 30 лет. Я считаю, что благодаря ему стала мудрее», — рассказывала жена артиста.

Асадуллин отмечал, что он «сторонник крепкой, доброй и любящей семьи».

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Альберт Асадуллин

«Сейчас много иных теорий и практик отношений, кто-то утверждает, что брак не нужен. Я же сторонник крепкой, доброй, любящей семьи, где все живут в одном большом доме, уважают друг друга и согревают не только теплом печки, но, главное, любовью. А что может быть дороже любви и дружбы? Можно вершить великие дела, если у тебя есть поддержка. Великое счастье — когда на свете есть хотя бы один человек, который тебя любит и понимает. И одно из самых больших несчастий — когда человек одинок. Поэтому я за семью, за то, чтобы мои дети в будущем создали свои семьи и все у них было замечательно. Дай-то бог», — делился певец.

Что Асадуллин говорил об «отмене» российской культуры

Альберт Асадуллин отмечал, что у него есть сожаления из-за «отмены» на Западе российской культуры.

«Я не переживаю так уж сильно, но сожаление есть. Мне очень дорог наш проект „Четыре голоса — четыре континента“ с участием Леонида Бергера — Австралия, Анатолия Алешина — Северная Америка, Виктора Березинского — Азия и вашего покорного слуги — Европа. Мы объездили с концертами полмира, и я расстраиваюсь не потому, что гастролей в Германии, Франции, Дании, Швеции и других странах сейчас нет, хотя нас всегда прекрасно принимали. Я скучаю по нашим встречам и концертам, жалею о том, что четыре друга просто не могут встретиться, попеть и поговорить. Проектные шоу дарили нам столько радости! Это великое счастье, когда после концерта зал встает, аплодирует и кричит: „Браво!“ Дай бог ситуация стабилизируется и мы снова будем выступать вместе!» — надеется исполнитель.

Чем сейчас занимается Асадуллин

Альберт Асадуллин продолжает творческую деятельность.

Его ближайшее выступление запланировано на 10 апреля в Саратове.

«Я — свободный художник и чувствую себя комфортно. У меня есть замечательные программы, например с международным симфоническим оркестром „Таврический“ Михаила Голикова, джаз-бендом Олега Кувальцева. Есть спектакли, в которых я играю главные роли, последние из них — „Неужели это было“ Сергея Скоморохова в театре „Мосты“ и „Кентервильское привидение“ Виктора Крамера в ТЮЗе. А сейчас идет работа над мюзиклом „Синяя птица“ в „Зазеркалье“. Повторюсь: я свободный художник и счастлив!» — говорил исполнитель.

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