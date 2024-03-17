Пугачева, поддержка СВО, концерты: как сейчас живет певец Игорь Наджиев

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Игорь Наджиев

Певец Игорь Наджиев продолжает творческую деятельность. Где артист выступит в ближайшее время, в чем он обвинял Аллу Пугачеву, какие новости о нем выходили?

Чем известен Наджиев

Игорь Наджиев родился 13 ноября 1967 года в Астрахани. Учился в дирижерско-хоровом отделении Астраханского музучилища.

В середине 80-х годов артист начал выходить на сцену и вскоре отправился в Москву. Уже в 90-е годы с ним стали работать известные композиторы и авторы песен.

Первый альбом Наджиева «Потерянная страна» вышел в 1994 году. Самые популярные треки артиста — «Ну целуй!», «Белые ночи» и «Улыбка судьбы».

В 90-е песни Наджиева звучали в фильмах «Белые ночи», «Ребенок к ноябрю», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 30 лет спустя».

В 2000-е годы певец сам стал сниматься в фильмах и сериалах, среди которых — «Русские амазонки», «Слова и музыка», «Улыбка судьбы».

Что известно о личной жизни Наджиева

Игорь Наджиев не раскрывает подробности личной жизни.

По данным СМИ, он женат на своем концертном директоре Алле Воронцовой. У пары есть двое детей — дочь Ольга и сын Игорь.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Певец Игорь Наджиев и его жена Алла

Что Наджиев говорил о Пугачевой

Игорь Наджиев заявлял, что народная артистка СССР Алла Пугачева помешала его карьере.

В 1994 году музыкант участвовал в конкурсе «Ялта — Москва — Транзит». По его словам, тогда члены жюри считали его лидером, однако на конкурсе он занял десятое место. По мнению Наджиева, на такое решение повлияла Примадонна.

«Я и сам был удивлен результатом. Поэт Михаил Исаевич Танич (один из членов жюри) мне признался тогда: „Игорь, все были за тебя, но мы там ничего не решали. Все было заранее известно“. Другие члены жюри рассказали мне, что наша любимая и уважаемая Алла Пугачева сказала: „Наша эстрада может только одного „принца“ — Киркорова — вынести. Второму не бывать“», — рассказывал он aif.ru.

Наджиев пожелал Пугачевой «здоровья, долгих лет и время на покаяние» и выразил сожаление по поводу того, что с ней происходит.

«Пугачева сказала: „Были холопами, стали рабами“. Я понимаю, в чей адрес это было сказано. Но прозвучало это так, будто бы в адрес всех людей, оставшихся в России. Русский народ этого не заслужил. В России ее очень любили и боготворили. И то, что сейчас с ней происходит, печально. Она все-таки наше культурное достояние, ориентир. Грустно наблюдать за тем, что с ней происходит», — отмечал исполнитель.

Что Наджиев говорил о спецоперации

По мнению Игоря Наджиева, проведение спецоперации — фактор, который должен сплотить общество. Он отметил, что в такой ситуации артисты должны быть с народом, если они богаты не только финансово, но и духовно.

Музыкант добавил, что духовные ценности, скромность и помощь своей стране — это настоящее богатство, которым должны обладать звезды российской эстрады. Также он согласился с мнением актрисы Яны Поплавской, которая назвала антиморальным демонстрацию богатства и игнорирование общественных проблем в условиях проведения СВО.

«Нельзя жить в своем замкнутом мире и плевать на чаяния твоей страны и твоего народа. Зачем на сцену выходить? Надо служить своим творчеством. Помогать людям жить!» — говорил Наджиев.

Чем сейчас занимается Наджиев

Игорь Наджиев продолжает творческую деятельность. В 2023 году певец принял участие в шоу «Суперстар!»

Ближайшее выступление музыканта состоится в Москве 8 июня.

Читайте также:

Стало известно, как сейчас живет певец Юрий Охочинский

«Наши СМИ обманывают народ»: куда пропал украинский певец Николай Гнатюк

«Я не живу за границей, это — ложь»: где сейчас певец Александр Малинин