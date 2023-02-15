Певец Наджиев осудил артистов эстрады за пафос во время проведения СВО Певец Наджиев: пафос артистов российской эстрады неуместен во время проведения СВО

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Игорь Наджиев

Бессмысленный пафос российской эстрады неуместен во время проведения спецоперации на Украине, уверен певец Игорь Наджиев. По его мнению, выпячивать богатство напоказ — это дурной тон. В беседе с «Народными Новостями» он заявил, что артисты с помощью своего творчества должны служить стране и народу.

Нельзя жить в своем замкнутом мире и плевать на чаяния твоей страны и твоего народа. Зачем на сцену выходить? Надо служить своим творчеством. Помогать людям жить! — заявил Наджиев.

Артист подчеркнул, что творческая элита должна поддержать Россию в нелегкий для нее период, когда люди сталкиваются с трудностями из-за внешнего давления на страну и экономического кризиса. Он назвал проведение СВО главным фактором, который должен сплотить общество. В такой ситуации артисты должны быть с народом, если они богаты не только финансово, но и духовно, уверен музыкант.

Наджиев ранее заявил, что уехавшие из России после начала спецоперации на Украине артисты должны зарабатывать за границей. Он отметил, что у сбежавших звезд не должно остаться возможности получать доход в России. По его мнению, правительство России должно на законодательном уровне принять санкции, которые не дадут уехавшим артистам возможности заработка.