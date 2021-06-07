Певец Наджиев обвинил Пугачёву в развале своей карьеры

https://static.news.ru/photo/30a8931e-c743-11eb-9d4e-96000091f725_660.jpg Игорь Наджиев Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Певец Игорь Наджиев, популярный в 90-е года, обвинил в закате своей карьеры Аллу Пугачёву. С недавних пор артист стал популярен в Европе, хотя в России практически не появляется на ТВ, его песни не крутят по радио.

О своей карьере и влиянии на неё Аллы Пугачёвой Наджиев рассказал в проекте ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Сейчас его хит 1991 года «Ну, целуй» внезапно приобрёл огромную популярность за границей. Песню включают в эфиры европейских радиостанций и в США.

В том, что он позабыт в России, Наджиев склонен винить Примадонну. Дело в в том, что певица на тот момент была влюблена в Филиппа Киркорова и видела на сцене только его. Наджиев же якобы мог помешать артисту и его славе.

Но на этом Наджиев не остановился и обвинил народную артистку в том, что это именно она причастна к безвестности Валентины Легкоступовой. Наджиев решил больше не молчать, а рассказать, что происходило на российской эстраде в 90-х. Однако, многие не поддержали его, на что певец ответил так:

Если бы это не было фактами моей биографии, может быть, об этом и не стоило говорить. Но это моя жизнь! Это я пережил! Почему меня нет на телеэкране? Этим вопросом задаются многие люди. Задайте этот вопрос кому-то более высоконаходящемуся в нашем шоу-бизнесе!

Артист считает, что тем, кто выступает на сцене, делить нечего: зрителей и поклонников хватит на всех.

Как сообщалось ранее, друг российской певицы Валентины Легкоступовой, которая умерла 14 августа в возрасте 54 лет, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян заявил, что в карьерных неудачах покойной была виновата Алла Пугачёва.