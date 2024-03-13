Что известно о рождении дочери у 78-летнего юмориста Евгения Петросяна

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

В семье юмориста Евгения Петросяна и его молодой супруги Татьяны Брухуновой родилась дочь. Какие подробности известны?

Брухунова опубликовала в соцсетях семейную фотографию, на которой держит в руках новорожденную девочку. Рядом с родителями на снимке присутствует также их первый ребенок — сын Ваган. Он родился в 2019 году.

«Мои счастливые 35», — подписала кадр Брухунова.

Судя по фото, малышке всего несколько месяцев. Имени наследницы супруги пока не раскрыли.

Подписчики поздравили пару с пополнением в семье и отметили, что новость стала для всех большой неожиданностью. Петросяну сейчас 78 лет, Брухуновой — 35.

Есть ли у Петросяна еще дети

Евгений Петросян был женат пять раз. Его первой супругой стала Белла Кригер, в 1968 году она родила ему дочь Викторину. Через два года юморист ушел из семьи, а Кригер спустя время погибла в аварии.

По данным СМИ, наследница Петросяна живет в Америке. Она окончила исторический факультет МГУ, работала организатором выставок, продюсером кино и телевидения.

«Старшая дочь уже такая взрослая. Поздравила с рождением сына? Конечно! Я вру. Нет. Мы не общаемся. Встретятся ли дети? Ну не знаю. Не хотел бы», — признавался артист в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press Елена Степаненко

Почему у Петросяна нет детей от Степаненко

В 2018 году Евгений Петросян и Елена Степаненко расстались спустя более 30 лет брака.

Бывшие супруги делили совместно нажитое имущество несколько лет. За годы брака они приобрели десять квартир в Москве, три квартиры в Сочи, загородный дом, автомобили и антиквариат. Процесс завершился в 2021 году, суд постановил поделить все поровну.

У артистов нет совместных детей. По словам эстрадного режиссера Анатолия Демидова, Петросян раньше не хотел наследников, поскольку был занят карьерой. Когда Степаненко забеременела, то ей пришлось сделать аборт. Позже артистка пожалела об этом, однако больше иметь детей не смогла.

«Об этом знают только в узком кругу (со слов самой Степаненко): у них в браке с Петросяном примерно в начале 90-х должен был родиться ребенок. Она забеременела, хотела рожать. Но тогда как раз шел чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались. И Петросяну из-за плотного графика совместных гастролей удалось отговорить жену с рождением, повременить», — утверждал Демидов.

Что известно о состоянии здоровья Петросяна

В начале марта этого года Евгений Петросян попал в больницу с переломом руки — он упал на улице Лесной в центре Москвы. По информации Telegram-канала Mash, юмористу провели операцию на руке после перелома предплечья со смещением.

Спустя несколько дней юморист появился на премьере фильма «Онегин». Он пребывал в хорошем расположении духа и с удовольствием беседовал с журналистами.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Евгений Петросян

Как Петросян смог стать отцом в 78 лет

По словам терапевта Кристины Заплавновой, мужчина способен стать отцом даже в возрасте 78 лет. Она объяснила, что в случае если он будет вести здоровый образ жизни, то по-прежнему может испытывать влечение к женщине.

«Мужчина даже в возрасте 78 лет способен стать отцом, способен на полноценный половой акт, способен испытывать влечение к женщине. Особенно если ведет здоровый образ жизни, следит за питанием и состоянием здоровья», — прокомментировала специалист NEWS.ru.

При этом Заплавнова допустила, что Петросян и его жена могли прибегнуть к процедуре искусственного оплодотворения с использованием его замороженного биоматериала.

Читайте также:

Что известно о возвращении Лолиты на ТВ после «голой» вечеринки

Последние новости шоубиза 13 марта: SHAMAN, Бузова, Лолита, Ивлеева

Филипп Киркоров: последние новости 13 марта, Успенская, ссора с Давой