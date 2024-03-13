Последние новости шоубиза 13 марта: SHAMAN, Бузова, Лолита, Ивлеева

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Телеведущая Ольга Бузова встретилась со своим бывшим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном (Давой), а блогер Ида Галич высказалась об экс-подруге и коллеге Анастасии Ивлеевой. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, поет ли исполнительница Лолита Милявская под фонограмму, почему певец Ярослав Дронов (SHAMAN) сменил имидж?

Какие последние новости известны о SHAMAN

SHAMAN сменил имидж на концерте в «Крокус Сити Холле» в Москве 9 марта. Певец вышел на сцену с длинными белыми волосами и заявил, что «продлевает» Международный женский день.

В парике SHAMAN исполнил две песни, после чего продолжил выступать в привычном образе.

«Перед концертом мне пришлось срочно кое-что удлинить... Мужчины меня поймут», — пошутил он.

По мнению стилиста международного класса Николая Бритвина, SHAMAN своим новым образом хотел не только эпатировать публику. Он предположил, что у певца повреждены волосы после длительного ношения дредов и осветления.

Бритвин также не исключает, что в скором времени SHAMAN может предстать перед публикой с короткой стрижкой, чтобы затем отрастить здоровые волосы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

«Дело в том, что бесследно процедуры осветления, особенно если их делать часто, не проходят. Тем более там еще были дреды. Скорее всего, со своими волосами Ярослав уже попрощался», — прокомментировал он muz-tv.ru.

Какие последние новости известны о Бузовой

Ольга Бузова и Михаил Галустян стали ведущими проекта «Сокровища императора» на канале ТНТ, премьера которого состоялась 10 марта.

На шоу Бузова встретилась со своим бывшим бойфрендом, блогером Давидом Манукяном (Давой). Певица отметила, что волновалась и была не очень рада видеть экс-возлюбленного.

«Я волновалась, переживала. Впервые состоялась наша встреча с моим бывшим молодым человеком, которого видеть не очень-то хотелось. Поэтому там стресса, поверьте, было достаточно. Новые условия, новые правила, новая страна, новые герои, все новое», — делилась она.

При этом Дава заявил, что у него «что-то екнуло» во время встречи с Бузовой.

«Это была такая большая любовь, очень яркая. Когда влюбляешься в человека и у тебя искры из глаз летят. И теперь я смотрю на нее, вижу ее улыбку, и мне тепло на душе. Что-то екает», — рассказал блогер.

Ранее Бузова во время программы «Это нормально?» также высказалась о своем экс-муже, футболисте Дмитрии Тарасове.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ольга Бузова

«У меня был брак со спортсменом. Мой бывший муж — Дмитрий Тарасов, но его уже не знают, раньше знали... Зачем я про него напомнила, никто бы не вспомнил. Раньше он играл за мою команду, теперь он без команды», — говорила телеведущая.

Какие последние новости известны о Лолите

Лолита Милявская впервые вышла в свет после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке. Она появилась на пресс-завтраке премии телеканала МУЗ-ТВ, передает корреспондент NEWS.ru.

14 июня Лолита вместе с Ольгой Бузовой, Владимиром Маркони, Клавой Кокой и Лерой Кудрявцевой станет ведущей премии. Артистка пошутила, что оденется на мероприятие скромно.

«Я буду очень скромно одета. Я вообще женщина в черном последние 2,5 месяца. Я польщена, с какой честью нас встречают. В последнее время я работаю за еду. Я привыкла стричь кусты. Я не знаю, как у меня получится подстричь микрофон. Обещаю вам, что буду скучна, противна, омерзительна, как и требует премия. Хоть один 60-летний человек должен соответствовать тому, что называется „трендом на 60“. Лавочка, скамеечка, платочек на голове, абсолютная девственность в мозгах. Это я! Я буду единственным скучным пятном. А мои коллеги — самые умные, зажигательные. Вообще я не знаю, реально ли я стану ведущей. Вдруг кто-то напишет письмо с просьбой убрать бабушку со сцены», — высказалась она.

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что сегодня трудно найти артистов, которые не прибегают к уловкам и поют на концертах без фонограммы. При этом он отметил, что Лолита относится к тем, кто хорошо поет вживую.

«Хорошо вживую поют Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Лолита. Не ручаюсь, что от и до живое выступление. Все возможно. Все они, конечно, работают с живыми коллективами, у них годами отработана живая программа», — рассказал он NEWS.ru.

Какие последние новости известны об Ивлеевой

Блогер Ида Галич в соцсетях ответила на вопрос подписчика о том, что делать с бывшей подругой, которая говорит гадости за спиной.

«Могу вам точно сказать, что надо сосредоточиться исключительно на себе и не сражаться с биологическим врагом. Пропускать каждую колкость и заниматься своими делами. Человека, которого ты игнорируешь, рано или поздно „поведет“ и снесет крышу с петель. Это слепое состояние, в котором люди допускают максимальное количество ошибок. Поверьте, я знаю, как иногда сложно не реагировать. Но мой вам совет — не разбирайтесь. Не обращайте внимания и не вовлекайтесь эмоционально. Холодная голова и никаких чувств», — заявила она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Поклонники в Сети предположили, что Галич имеет в виду свою бывшую подругу Анастасию Ивлееву, с которой она перестала общаться несколько лет назад. С тех пор телеведущие неоднократно высказывались друг о друге и обменивались колкостями.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что мебельная компания из Санкт-Петербурга, у которой Ивлеева отсудила шесть тысяч рублей, подает против нее встречный иск.

«Как выяснил SHOT, руководство фирмы, которая делала Ивлеевой гардеробную, намерено подать иск в суд о защите деловой репутации. Как заявил нам директор компании, история с гардеробной для блогерши сильно испортила имидж его фирмы. Он утверждает, что все работы были выполнены, как и предполагалось, — просто с небольшой задержкой. Кроме того, он намерен подать апелляцию на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга, присудившего шесть тысяч рублей Ивлеевой, чтобы оставить ее ни с чем в данном деле. Апелляцию на решение уже подала и Ивлеева. Блогерша осталась недовольна размером присужденного ей, считая, что мебельная компания кинула ее именно на миллион рублей», — пишет SHOT.

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