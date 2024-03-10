Белые локоны вместо дредов: новый SHAMAN в привычных штанах

Фото: Продюсерский центр SHAMAN

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает в «Крокус Сити Холле» на премьере новой лирической программы «ТЫ МОЯ»

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) 9 марта выступил в «Крокус Сити Холле» в Москве в новом образе. Музыкант вышел на сцену с длинными волосами и заявил, что «продлевает» Международный женский день. В парике артист исполнил две песни, после чего продолжил выступать в привычном образе — в черном и облегающих штанах.

«Перед концертом мне пришлось срочно кое-что удлинить... Мужчины меня поймут», — пошутил он.

В соцсетях Дронова сравнили со светловолосым эльфом Леголасом из «Властелина колец» и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Сама она поздно вечером объявила в Telegram, что ей «неожиданно захотелось отрезать волосы».

Кадры с концерта — в галерее NEWS.ru.

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