Филипп Киркоров: последние новости 13 марта, Успенская, ссора с Давой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров мог поссориться с блогером Давидом Манукяном (Давой). Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, почему он судится с певицей Любовью Успенской?

Почему Киркоров мог поссориться с Давой

Слухи о том, что Филипп Киркоров поссорился с Давой, появились из-за выпуска шоу «Маска», где поп-король назвал коллегу «пираньей».

«Я его первый солью, он знает, за что. Какая он акула? Пиранья!» — заявил Киркоров.

Артист предполагал, что Дава скрывается в костюме Акулы, однако выяснилось, что под маской прятался рэп-исполнитель Артем Качер.

Почему Киркоров судится с Успенской

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что в Замоскворецком суде Москвы начался судебный процесс Филиппа Киркорова против Любови Успенской.

«11 марта 2024 года с так называемой беседы в Замоскворецком суде города Москвы начинается процесс Киркорова против Успенской. Интересы Филиппа Киркорова (уже не первый год и в разных судах) буду представлять я — адвокат Александр Добровинский», — рассказал он.

Известно, что Киркоров потребовал от певицы моральной компенсации в размере 10 млн рублей и выплаты судебных расходов после ее интервью журналисту Алене Жигаловой, в котором она назвала поп-короля «женоненавистником». В иске также фигурируют «Дзен.платформа» и соцсеть «ВКонтакте», на ресурсах которых размещен выпуск.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Успенская

Как Киркоров выступил в шоу «Звезды»

9 марта на канале НТВ состоялась премьера юмористической программы «Звезды» с ведущим Азаматом Мусагалиевым.

За звание самой смешной звезды России в проекте борются Филипп Киркоров, Марина Федункив, Алексей Чумаков, Дмитрий Маликов, Денис Дорохов, Мигель, Джиган, Александр Ревва и другие.

В состав жюри программы вошли лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, юморист Гарик Харламов, режиссер Жора Крыжовников, дизайнер Артемий Лебедев и блогер Валя Карнавал.

Киркоров выступил в составе своей команды комиков. Сначала музыкант вышел на сцену в золотом костюме, потом сменил его на борцовскую экипировку, а затем предстал в черной водолазке, которую пользователи Сети в шутку назвали «нарядом для извинений».

Поп-король спел юмористический кавер на композицию «Пять минут», в котором заявил, что «зашел не в ту дверь» всего лишь на короткое время, сделав отсылку к «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Он напомнил, что за 40 лет присутствия на российской эстраде приносил стране победы на международных конкурсах и не раз был на Евровидении.

«Песни петь я начал 40 лет назад. Был без перьев, без скандалов, небогат. Не присев ни на минутку, ради искрометной шутки я дарил вам повод 40 лет подряд», — спел Киркоров.

Выступление Киркорова восхитило зрителей и членов жюри. Его номер понравился даже Лебедеву, который на протяжении всего шоу критиковал других участников.

«Очень приятно посмотреть на выступление, где в рамках одного выступления нам показали целый театр. Это красиво и интересно. Я поздравляю Филиппа Киркорова с тем, что он наконец зашел в правильную дверь», — высказался дизайнер.

Фото: Пресс-служба НТВ Филипп Киркоров

В каких еще шоу сейчас участвует Киркоров

10 марта на канале ТНТ стартовала передача «Сокровища императора». Участниками программы стали Филипп Киркоров, Карина Кокс, Анатолий Цой, Мария Погребняк, Алана Мамаева, Дава, Зураб Матуа и другие звезды.

«Вы увидите нового Киркорова, которого еще никто не видел. Я сам себя такого не видел. Я понял, что во мне открылись такие возможности, такие чувства, я увидел себя совсем другим», — заявлял Киркоров на презентации шоу.

Поп-король борется за главный приз в компании австрийского актера Вольфганга Черни.

Также артист остался в жюри шоу «Маска». Премьера пятого сезона состоялась 18 февраля на НТВ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Как еще Киркоров шутил про «голую» вечеринку

Филипп Киркоров вчера, 12 марта, посетил день рождения диджея Кати Гусевой.

Во время мероприятия он пошутил, что сегодня «зашел в ту дверь». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал StarHit.

«Главное, что я сегодня зашел в ту дверь. Я зашел сюда всего на пять минут!» — сказал поп-король.

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