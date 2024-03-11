«Зашел всего на пять минут!»: Киркоров посвятил «голой» вечеринке песню Киркоров высмеял свое участие в «голой» вечеринке

Фото: Пресс-служба НТВ

Филипп Киркоров

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров в первом выпуске юмористического шоу «Звезды» на НТВ высмеял свое участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Певец выступил с песней из культовой советской комедии «Карнавальная ночь», переделав в ней строчки.

Киркоров предстал перед зрителями в ярком золотистом костюме, отметив, что очень ждал своего возвращения. Спустя несколько мгновений он сбросил с себя эпатажный наряд, оставшись в черной водолазке. Затем артист исполнил песню «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь», не забыв пошутить о своем участии в «голой» вечеринке.

Я зашел туда всего на пять минут!.. Пусть вошел я не в те двери в моей творческой карьере, но зашел туда всего на пять минут! Песни петь я начал 40 лет назад. Был без перьев, без скандалов, не богат. Не присев ни на минутку, ради искрометной шутки я дарил вам повод 40 лет подряд, — спел певец.

Ранее поп-король сообщил, что впервые принял участие в реалити-шоу. Киркоров стал участником проекта «Сокровища императора» от телеканала ТНТ. Выпуски с участием певца были показаны вечером в воскресенье, 10 марта.

В январе СМИ писали, что Киркоров потерял как минимум 50 млн рублей после участия в «голой» вечеринке. Такую сумму исполнителю должны были принести новогодние шоу с его участием. Кроме того, были отменены и два больших концерта Киркорова, за которые он заработал бы около 20 млн рублей.