«Он знает за что»: Киркоров сравнил Даву с пираньей и пообещал «слить» Киркоров назвал Даву пираньей и пригрозил вылетом из «Маски»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров назвал Давида Манукяна (Даву) пираньей в эфире шоу «Маска» на НТВ. В новом выпуске одна из судей певица Валерия предположила, что блогер скрывается под костюмом Акулы. На это Киркоров ответил, что если в костюме действительно Дава, то он намерен «слить» его из шоу в числе первых.

Он знает за что. <...> Какая он Акула? Пиранья! — заявил Киркоров.

Валерия предположила, что под маской Акулы скрывается именно Дава, потому что он танцевал и находился в хорошей физической форме. Певица также отметила, что этот артист больше других «восхваляет свою фигуру».

Ранее сообщалось, что Киркоров в первом выпуске юмористического шоу «Звезды» высмеял свое участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Певец предстал перед зрителями в ярком золотистом костюме, отметив, что очень ждал своего возвращения. Спустя несколько мгновений он сбросил с себя эпатажный наряд, оставшись в черной водолазке, и исполнил песню «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь», переделав в ней некоторые строчки.